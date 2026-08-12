Planteles de miles de millones: cuáles son los equipos de fútbol mejores valorados del mundo

Falta poco para que la pelota vuelva a rodar en Europa, donde se encuentran los planteles más costosos de todo el mundo.

Los Citizens son uno de los planteles más costosos del mundo.

Falta poco para que el fútbol vuelva a la acción en Europa, donde los equipos aún continúan realizando grandes desembolsos para tener el mejor plantel posible. En un mercado de pases condicionado por la reciente Copa del Mundo, todavía se ven movimientos importantes entre los clubes más fuertes.

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Pero mientras resta para el cierre de la ventana de transferencias, ya hay instituciones armadas con algunos de los futbolistas más costosos del planeta . Si bien todas están en Europa, cinco de ellas destacan sobre el resto.

Los Citizens son los subcampeones de la Premier League y no pudieron llegar a la final de la última edición de la UEFA Champions League. Tienen el plantel más caro de todo el mundo, con una valuación total de u$s1.690 millones.

El Manchester City se posiciona como el plantel más costoso de todo el planeta.

Entre sus figuras más costosas, el principal nombre es Erling Haaland, con una ficha tasada en u$s253 millones . El goleador ahora podrá contar con un nuevo socio dentro de la cancha: el flamante refuerzo Elliot Anderson , proveniente del Nottingham Forest y valorado en u$s126 millones .

Los españoles cuentan con un plantel valuado en u$s1.684 millones . Con la llegada de Jose Mourinho, sumaron seis caras nuevas en este mercado de pases: Yan Diomande, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries, Bernardo Silva y Carlos Espí.

Los Merengues han sumado varias caras nuevas desde el arribo de José Mourinho a la dirección técnica. Cuenta de X: @RealMadrid

Con un valor de u$s230 millones, Kylian Mbappé es su jugador más caro, seguido por Jude Bellingham, quien ronda los u$s185 millones, y Vinicius Junior, tasado en u$s161 millones. Este último, además, renovó recientemente su vínculo con el conjunto español.

Arsenal

Los campeones de la Premier League y subcampeones de la UEFA Champions League también están entre los clubes más caros de todo el mundo. La tasación total de su plantel, reforzado con nuevas caras, alcanza los u$s1.627 millones. Bruno Guimaraes, Christos Tzolis e Illan Meslier son sus incorporaciones.

Los campeones de la Premier League completan el Top 3 de planteles más caros de todo el mundo. Cuenta de X: @Arsenal

El jugador mejor valorado de los Gunners es su máxima figura: Declan Rice. El mediocampista está tasado en u$s138 millones, seguido por Buyako Saka, con u$s127 millones, y William Saliba, en u$s115 millones.

París Saint-Germain

El mejor equipo de Europa, después de consagrarse bicampeón de la UEFA Champions League, tampoco podía faltar en este prestigioso ranking. Los dirigidos por Luis Enrique sumaron caras nuevas como Alessandro Longoni, Lucas Digne y Maghnes Akliouche, mientras la valuación completa alcanza los u$s1.604 millones.

El PSG se prepara para jugar la Supercopa de Europa ante el Aston Villa. Cuenta de X: @PSG_inside

Curiosamente, sus tres jugadores más caros comparten el mismo valor de mercado: Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia y Joao Neves están tasados en u$s161 millones. Detrás aparecen Désiré Doué, en u$s138 millones, y Osumane Dembélé, en u$s115 millones.

Chelsea

Después de una temporada decepcionante, los Blues van por la revancha en esta nueva campaña. Con la llegada de Xabi Alonso, más las incorporaciones de Morgan Rogers, Valentín Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda, Emmanuel Emegha, Danny Welbeck, Jordan Henderson y Denner, su plantel alcanzó una tasación total de u$s1.309 millones.

Chelsea cuenta con un plantel muy costoso, pero viene de una temporada para el olvido y buscará mejorar su rumbo con la llegada de Xabi Alonso a la dirección técnica. Cuenta de X: @ChelseaFC

Rogers, uno de sus flamantes refuerzos, es considerado el jugador mejor valorado de todo Chelsea, con una ficha de u$s127 millones. Lo siguen Cole Palmer, Moisés Caicedo y Enzo Fernández, todos con un valor de u$s115 millones.