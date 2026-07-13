Nico Paz reveló el impactante pico de estrés que sufrió durante el partido de Argentina y Suiza

El mediocampista compartió en sus redes la medición que registró un dispositivo biométrico durante el triunfo ante Suiza y dejó al descubierto la tensión vivida en el banco de suplentes.

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 también dejó secuelas para quienes observaron el partido desde el banco. Nico Paz compartió una historia en sus redes sociales en la que mostró el elevado nivel de estrés que registró su dispositivo biométrico durante el triunfo por 3-1 ante Suiza en tiempo suplementario, una imagen que rápidamente se volvió viral.

El volante de 21 años , que permaneció entre los suplentes durante todo el encuentro disputado en Kansas City , publicó una captura tomada por la prenda inteligente que utilizó durante el partido. El dispositivo registró un nivel de estrés de 2,7 , una medición que refleja la intensidad emocional que vivió mientras seguía el desarrollo del encuentro desde el banco.

A la imagen, el futbolista del Como le agregó un mensaje breve pero elocuente: "¡Vamos Argentina!" , acompañado por un emoji tímido y la bandera argentina. La publicación rápidamente llamó la atención de los hinchas, que encontraron una nueva muestra de lo que significó una clasificación sufrida incluso para quienes no ingresaron al campo de juego.

La medición que compartió Nico Paz fue posible gracias a una de las innovaciones tecnológicas implementadas durante el Mundial 2026 y aprobadas por la FIFA . Los futbolistas pueden utilizar prendas con sensores biométricos capaces de registrar distintas variables físicas en tiempo real.

Nico Paz compartió en sus redes sociales la medición de estrés que registró durante el triunfo ante Suiza.

Entre los datos que recopilan estos dispositivos aparecen la frecuencia cardíaca y los niveles de cortisol , la hormona asociada al estrés. Esa información llega de manera inmediata al cuerpo técnico, que la utiliza para evaluar el estado físico y emocional de cada integrante del plantel.

Los sensores autorizados por la FIFA permiten monitorear variables físicas y niveles de estrés durante los partidos.

Los registros también permiten detectar qué jugadores mantienen la calma en situaciones de máxima presión y cuáles atraviesan niveles elevados de ansiedad, una herramienta que puede influir tanto en la administración de cargas como en la toma de decisiones durante el partido.

El presente de Nico Paz en su primer Mundial

Con apenas 21 años, Nico Paz es el futbolista más joven del plantel argentino. Hasta el momento disputó 10 minutos frente a Argelia y 61 contra Jordania durante la fase de grupos, aunque no volvió a sumar participación en los encuentros de eliminación directa.

Pese a ello, Lionel Scaloni dejó en claro que confía plenamente en los futbolistas más jóvenes de la delegación. Tras el triunfo sobre Suiza, el entrenador explicó: "Los chicos, si tienen que entrar van a entrar, van a entrar. Hoy entró el Flaco López, y lo hizo muy bien. No hay problema de edad, no es que no entran porque son jóvenes. Vamos haciendo según el equipo lo requiera, pero me puedo equivocar. Barco y Simeone jugaron. Cuando vea que tienen que jugar, lo van a hacer. Analizamos el partido".