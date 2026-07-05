Batacazo histórico: con un doblete de Haaland, Noruega eliminó a Brasil del Mundial 2026.

El conjunto nórdico dio una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al vencer 2-1 a la Verdeamarela en los octavos de final. Örjan Nyland atajó un penal y fue la gran figura junto al delantero del Manchester City, autor de los dos goles de la clasificación

Noruega selló una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial 2026 tras eliminar a Brasil. Con un doblete de Erling Haaland y una espectacular actuación del arquero Örjan Nyland , que tapó un penal en el primer tiempo y fue fundamental con varias atajadas destacadas, venció 2 a 1 a la Verdeamarela.

De esta manera, Brasil volvió a quedarse con las manos vacías en una Copa del Mundo y se despidió del torneo en los octavos de final , consumando un nuevo fracaso mundialista pese a llegar como uno de los candidatos al título.

Con este triunfo , el conjunto europeo se medirá en los cuartos de final ante el ganador del duelo entre México e Inglaterra , que jugarán este domingo desde las 21 (hora argentina) en el estadio Azteca.

El encuentro comenzó con un claro dominio de Noruega desde la posesión de la pelota, mientras Brasil se replegó en su campo para apostar a los contragolpes. Los europeos incluso llegaron a convertir por intermedio de Patrick Berg , aunque el tanto fue anulado por fuera de juego.

El conjunto nórdico dio una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al vencer 2-1 a la Verdeamarela en los octavos de final.

Minutos más tarde, la Verdeamarela tuvo una oportunidad inmejorable para abrir el marcador cuando el árbitro Ismail Elfath , tras revisar la jugada en el VAR, sancionó un penal por una infracción de David Moller Wolfe sobre Matheus Cunha . Sin embargo, Örjan Nyland contuvo el remate de Bruno Guimarães sobre su palo izquierdo.

¡GUIMARÃES ERRÓ SU PENAL!



Nyland adivinó el lado al brasileño y Noruega mantiene el 0 en su arco.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Zf2kCdXGR3 — DSPORTS (@DSports) July 5, 2026

Con el correr de los minutos, Noruega mantuvo el control del juego frente a una Brasil que nunca logró imponer condiciones. Aunque ambos equipos generaron situaciones de peligro, Alisson respondió cuando fue exigido y Nyland volvió a convertirse en figura con intervenciones ante Gabriel Martinelli y Vinícius Júnior.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo similar: el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti esperó para salir de contraataque y estuvo cerca de marcar con un mano a mano desperdiciado por Endrick y otro remate de Rayan, mientras que del otro lado Erling Haaland y Andreas Schjelderup también obligaron a una gran respuesta del arquero brasileño.

El ingreso de Neymar a los 67 minutos no modificó el trámite del partido y Noruega terminó encontrando el premio a su insistencia. A los 79, Haaland conectó de cabeza un centro de Schjelderup para abrir el marcador.

¡NORUEGA MARCÓ EL 1-0!



A los 79', Haaland anotó de cabeza y puso a la selección nórdica 1a 0 sobre Brasil. pic.twitter.com/DXOAYGeWRH — TyC Sports (@TyCSports) July 5, 2026

Diez minutos más tarde, el delantero del Manchester City aprovechó los espacios que dejó Brasil y sacó un potente remate cruzado desde la frontal del área para vencer nuevamente a Alisson, sellar su doblete y asegurar la histórica clasificación de Noruega a los cuartos de final. Con ese tanto, llegó a los siete goles en el Mundial e igualó a Lionel Messi y Kylian Mbappé en la cima de la tabla de goleadores.

¡¡¡ESTÁS DEMENTE ANDROIDE!!! ZURDAZO LETAL CRUZADO DE HAALAND PARA SU DOBLETE Y EL 2-0 DE NORUEGA ANTE BRASIL. HISTORIA.



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En tiempo de descuento, Neymar descontó de penal tras un codazo en el área de Leo Østigård sobre Casemiro, pero no alcanzó para evitar la derrota de una Brasil que volvió a despedirse prematuramente de una Copa del Mundo.

NO PODÍA IRSE DEL MUNDIAL SIN SU GOL: Neymar le ganó el duelo a Nyland y marcó el 1-2 de Brasil vs. Noruega sobre el final del partido.



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Con este triunfo, Noruega alcanzó por primera vez en su historia los cuartos de final de una Copa del Mundo y enfrentará al ganador del duelo entre México e Inglaterra, que se disputará este domingo. Del lado brasileño, la eliminación profundizó una racha negativa: tras el histórico 7-1 sufrido ante Alemania en 2014, la Canarinha no volvió a superar los cuartos de final de un Mundial y, en esta edición, quedó eliminada incluso en los octavos.