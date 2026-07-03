La fiebre por Erling Haaland disparó las ventas: escasean las camisetas de Noruega antes del partido con Brasil

Luego de vencer a Costa de Marfil, el país nórdico rompió récords en la comercialización de su equipación. Numerosas tiendan se quedaron sin stock.

La clasificación de Noruega a los octavos de final del Mundial 2026 provocó una verdadera revolución entre los hinchas . La alta demanda dejó sin stock a numerosas tiendas, mientras la Federación reconoció que la producción no alcanzó para cubrir el entusiasmo generado por el equipo de Erling Haaland .

Noruega enfrentará a Brasil el próximo domingo, mientras que tanto la camiseta roja como la blanca de la selección se convirtió en uno de los artículos más buscados del verano boreal y rápidamente desapareció de las tiendas debido a una demanda que superó todas las previsiones.

La propia presidenta de la Federación Noruega de Fútbol , Lise Klaveness , vistió la popular casaca debajo de su saco mientras seguía el encuentro desde la tribuna junto al presidente de la FIFA , Gianni Infantino , durante la victoria sobre Costa de Marfil , sellada con un gol agónico de Erling Haaland.

Mientras el seleccionado aseguraba su lugar entre los 16 mejores del torneo , miles de simpatizantes en Noruega seguían intentando conseguir la camiseta oficial , aunque muchos se encontraron con problemas de abastecimiento y demoras en los envíos.

"Ha habido una demanda enorme de equipaciones y creo que todos lo hemos notado", dijo Klaveness tras la victoria. "Puede que el problema sea la demanda, que nos ha sorprendido, o la producción de las camisetas , tendremos que averiguarlo".

Según informaron, los comercios que lograron recibir nuevas partidas registraron extensas filas desde temprano y agotaron las existencias en apenas unos minutos, impulsados por el entusiasmo de los hinchas que quieren acompañar a la selección en su primera participación mundialista desde 1998.

Tiendas sin stock y expectativa por el cruce con Brasil

El gerente de una tienda deportiva de Oslo, Anders Lilleberg, describió el fenómeno como algo inédito por la magnitud del interés que despertó la selección nacional.

"Es una demanda totalmente alucinante, es lo más increíble que he visto nunca, es fantástico", dijo a TV2 Anders Lilleberg, gerente de una tienda de deportes de Oslo.

"Es una pena no poder ofrecer una camiseta de Noruega a todo el que la quiera. Al fin y al cabo, queremos ofrecer tantos artículos de fútbol como sea posible que nuestros clientes deseen. Pero solo se pueden vender las que tenemos".

Durante el Mundial, Noruega utilizó su tradicional camiseta roja en los partidos frente a Irak y Francia, mientras que vistió de blanco contra Costa de Marfil y empleó una indumentaria negra en el encuentro ante Senegal.

La presencia de Erling Haaland, gran figura del equipo, también impulsó el interés por la camiseta fuera de Noruega, donde el delantero cuenta con una enorme popularidad. "Es un problema de lujo, pero un problema de lujo que tenemos que resolver", dijo Klaveness.