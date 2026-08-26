Qué jugadores de River siguen en el predio de Cantilo tras la rescisión de Germán Pezzella

La gran polémica de este mercado de pases del fútbol argentino aún cuenta con cinco futbolistas entrenando apartados, a la espera de ofertas.

Los futbolistas Fabricio Bustos, Matías Viña, Giuliano Galoppo, Matías Galarza Fonda y Kendry Páez son los únicos cinco jugadores de River que continúan apartados del plantel profesional, en una lista inicial que incluía a 13 en total en el denominado "conteiner de Cantilo".

Todos ellos se encuentran en distintas situaciones: mientras Viña, Galarza Fonda y Páez están más cerca de conseguir marcharse, los contextos de Bustos y Galoppo están más fríos.

El último jugador en despedirse del predio de Cantilo fue el defensor Germán Pezzella , campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina , cuya salida del “Millonario” fue confirmada durante la noche de este martes.

El predio de Cantilo de River aún cuenta con cinco futbolistas excluidos del plantel de Primera, que entrenan hace meses entre containers y obreros, en un campo de deportes en plena construcción.

De una lista original de 13 futbolistas , aún quedan cinco jugadores relegados, que ven cómo se van cerrando las puertas de salida ante los últimos días de los distintos mercados de pases .

Siendo uno de los dos únicos jugadores de la lista cuyo pase no pertenece al “Millonario”, ya que se encuentra cedido desde Flamengo de Brasil, el lateral Matías Viña tuvo una oferta trunca desde el Getafe de España y actualmente suscita el interés del Olympiacos griego, que le vendió su marcador de punta izquierdo titular a River: Francisco Ortega.

El otro futbolista cedido en River es el mediocampista ecuatoriano Kendry Páez, que desaprovechó oportunidades en el equipo de Eduardo “Chacho” Coudet. Su ficha pertenece al Chelsea inglés, que actualmente negocia con diversos clubes mexicanos para ubicar a su futbolista.

Mientras que el volante Matías Galarza Fonda, de gran Mundial en el equipo del DT argentino Gustavo Alfaro, tiene negociaciones encaminadas para ser cedido a Olimpia, de su país natal; Fabricio Bustos habría rechazado propuestas de Independiente y Rosario Central y se perfila a pasar todo el semestre sin jugar, mientras que Galoppo se encuentra en medio de un conflicto judicial: hasta que no le pague una deuda de 530 mil dólares a su exrepresentante, no podrá jugar profesionalmente.

Por otro lado, entre los futbolistas que ya pudieron resolver su salida del “Millonario”, cuatro se fueron a préstamo: los volantes Kevin Castaño y Santiago Lencina a Atlético Mineiro de Brasil y Burgos de España, respectivamente, y los delanteros Maximiliano Salas e Ian Subiabre jugarán en el fútbol argentino, al acordar préstamos en Independiente Rivadavia y Tigre.

Por último, otros cuatro jugadores se marcharon libres, tras rescindir su contrato con River: los defensores Paulo Díaz, refuerzo del Atlanta United estadounidense, y Germán Pezzella; el volante Maximiliano Meza, que regresó a Independiente; y el delantero Alexander Woiski, nueva incorporación del Deportivo Táchira de Venezuela.