Coudet celebró el empate de River en Colombia: "Todos los hubiésemos firmado antes" + Agregar ámbito en









El entrenador del "Millonario" habló en conferencia de prensa y destacó el empate 0-0 de su equipo contra Independiente Santa Fe por la altura que tenía el estadio. A contramano, los hinchas lo liquidaron en las redes sociales.

Coudet celebró el empate de River en Colombia: "Todos los hubiésemos firmado antes"

River igualó 0-0 con Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, encuentro que se jugó en los más de 2000 metros de altura del Campín de Bogotá. Eduardo Coudet en conferencia de prensa destacó la importancia del empate conseguido debido a las circunstancias del encuentro.

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El entrenador de River valoró el esfuerzo de sus jugadores y explicó por qué celebró el resultado sin goles.

"Entiendo que cada uno juega donde vive pero los 2600 metros los sentimos todos, y después nos acomodamos de la manera en la que creíamos que mejor llegábamos, teniendo que utilizar jugadores en posiciones que no están acostumbrados. ¿El por qué? Ustedes saben que hay jugadores tocados que no podían llegar y es un buen punto, vamos a casa nuestra gente", inició en conferencia el DT.

Respecto a si River jugó como quiso o como pudo, el "Chacho" no dudó: "Como pudo, esa es la realidad. Si hubiera tenido a todos a disposición la distribución hubiese sido otra, aunque -vuelvo a repetir- hay 2600 metros acá y eso cuesta. Nos cuesta a nosotros que no corremos. Es un buen punto, vamos al Monumental con nuestra gente y seguramente completos en cuanto al plantel y ojalá podamos hacer un gran partido y regalar el pase a la próxima fase a nuestra gente", planteó.

Acto seguido, volvió a marcar lo mismo: “Sacamos un gran punto, me hubiese gustado un fútbol como se vio el otro día, pero el contexto era este y creo que todos hubiésemos firmado el empate antes del partido. Siempre queremos ganar, pero sobre todo entre las dificultades y la altura, me parece que volvemos a casa bien”.

En todo el segundo tiempo, River no pateó al arco. No solo eso, sino que le cedió la pelota al conjunto colombiano. Para colmo, los cambios de Coudet no ayudaron: puso a Almada a ayudar a González sobre la izquierda y sacó a un delantero para meter a Freitas de volante por derecha, aislando a Correa y asumiendo una postura defensiva. “Obviamente hubiésemos querido mucho más, hemos tratado de preparar el partido para jugar mucho más. Después están las dificultades que se presentan. Creo que coincidimos que es un gran punto por la altura y las dificultades”, insistió el técnico en conferencia de prensa. Pero semejante valoración al empate no cayó bien entre los hinchas riverplatenses. Las críticas de los hinchas de River a Coudet En las redes sociales, los hinchas cuestionaron duramente al técnico por su idea de defender el empate y no salir a buscar el triunfo.