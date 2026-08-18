La insólita defensa que pondría Coudet en Colombia por las lesiones de Montiel y Acuña + Agregar ámbito en









De cara a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Independiente Santa Fe, el entrenador de River probó una defensa inédita ante las bajas por lesión y la no inclusión de Ortega y González en la lista.

La insólita defensa que pondría Coudet en Colombia por las lesiones de Montiel y Acuña

Luego de cortar una racha de seis derrotas consecutivas, River se prepara para enfrentar este miércoles a Independiente Santa Fe, en Colombia, por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Pese a venir de un triunfo, Eduardo Coudet tendría serios problemas para armar el equipo, especialmente en defensa, ya que sufrió las lesiones de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña. Además, tanto Francisco Ortega como Giovanni González no fueron incluídos en la lista de buena fe y no podrán jugar la serie.

De esta manera, el DT se quedó sin laterales naturales para poner en cancha, asi que tendrá que improvisar con otros jugadores.

Para viajar a Bogotá, el DT probó alternativas en la última práctica, realizada el martes por la mañana. A pesar que se preveía una línea de cinco defensores, la principal novedad fue parar a Lucas Martínez Quarta de lateral derecho.

Con el "Chino" corrido de la zaga hacia la derecha, Lautaro Rivero es quien tiene más chances de meterse como central junto a Nicolás Otamendi. Si no cambia de esquema, ¿quién jugaría de tres entonces? El elegido sería el juvenil Facundo González, central zurdo tirado a la banda izquierda.

Además, "Chacho" citará al juvenil Yutiel Susano, lateral derecho natural, para viajar a Bogotá, pero a priori es para tenerlo de alternativa en el banco de suplentes. La probable formación de River vs. Independiente Santa Fe Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Anibal Moreno; Joaquín Freitas, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Rafael Santos Borré. ¿Cuándo juegan River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana y dónde verlo? El encuentro de ida, a disputarse en el Estadio Campín de Bogotá, se jugará este miércoles 19 de agosto, a las 21:30 horas. El partido será emitido de manera exclusiva por ESPN y el plan premium de Disney+.