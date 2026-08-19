Independiente Santa Fe vs River, por Copa Sudamericana: horario, formaciones y dónde ver el partido

Luego de la suspensión del primer partido por los terremotos en Colombia, el equipo del Chacho Coudet ya está en el país en busca de la clasificación a los cuartos de final.

River vuelve a jugar por Copa Sudamericana. Esta vez contra Independiente Santa Fe, en Colombia.

River jugará este miércoles a las 21.30 contra Independiente Santa fe, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, situado en Bogotá, por la ida de la Copa Sudamericana .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A una semana de los terremotos en el país cafetero, la liga local retomó sus actividades sin inconvenientes, lo que produjo que se pueda efectivizar la realización de este encuentro de una vez por todas.

Debido a que el primer partido se pospuso, la vuelta se jugará el miércoles 26 de agosto en el Estadio Monumental . El ganador tendrá que enfrentarse en los cuartos de final ante Olimpia o Vasco Da Gama. Ambos definirán su pasaje el jueves a las 19 en Paraguay, luego de empatar sin goles en la ida disputada en Brasil.

El equipo del Chacho Coudet volvió a ganar luego de cinco derrotas consecutivas y llegan con una carga menos en su espalda para afrontar el partido de ida por Copa Sudamericana. Este último domingo le ganaron 2 a 0 a Argentinos Juniors , el puntero de la Zona B, con goles de Gonzalo Montiel y Ángel Correa.

Además, en esta quinta fecha del Torneo Clausura el Millonario pudo contar con Thiago Almada, el refuerzo más costoso en la historia del fútbol argentino , quien pudo desplegar unos buenos minutos de juego y comenzó a ilusionar al pueblo riverplatense.

Thiago Almada debutó con la camiseta de River.

Independiente Santa Fe, por su parte, llega con menor ritmo para este partido. El último encuentro que disputaron fue el sábado 8 de agosto contra Bocayá Chicó y ganaron 2 a 0 con goles de Hugo Rodallega y Sebastián Palma (E/C).

Producto de los terremotos en Colombia se suspendió la quinta fecha a disputarse este último sábado, en la que les tocaba contra Atlético Nacional de visitante, por lo que estas semanas extra de preparación fueron bienvenidas por Pablo Repetto, su entrenador.

Las posibles alineaciones de River e Independiente Santa Fe

Si bien Almada fue una de las figuras en el equipo millonario, Coudet tiene en mente dejarlo en el banco de suplentes por unas dolencias en el aductor que sufrió al final del partido contra el Bicho. Su lugar lo tomaría Tomás Galván, uno de los jugadores favoritos del entrenador.

Pablo Repetto, en cambio, aprovechará que tiene a la mayoría de sus jugadores en buena forma por el parón a causa de los desastres naturales en el país y pondrá el mismo once que ganó en la última fecha del torneo colombiano.

River y el posible once para el partido por Copa Sudamericana.

La posible formación de Independiente Santa Fe (4-2-3-1): Weimar Aspirilla; Heliberton Palacios, Emanuel Olivera, Víctor Moreno, Jeison Angulo; Daniel Torres, Killian Toscano; Jader Obrian, Nahuel Bustos, Omar Fernández; Hugo Rodallega. DT: Pablo Repetto.

La posible formación de River (4-1-3-2) : Santiago Beltrán; Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno; Tobías Andrada, Ángel Correa, Tomás Galván, Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Horario, donde ver y datos

Hora: 21.30.

TV: ESPN y DSports.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).

Estadio: El Campín.