La insólita historia de Martínez Quarta en sus redes en medio de la crisis de River: "Que hablen" + Agregar ámbito en









El defensor no sólo comete errores dentro de la cancha: en sus redes sociales se expresó compartiendo una publicación en sus historias, que no cayó para nada bien entre los hinchas del "Millonario".

La insólita historia de Martínez Quarta en sus redes en medio de la crisis de River: "Que hablen"

Lucas Martínez Quarta volvió a quedar bajo la lupa de los hinchas de River. No conforme con todos los errores que comete dentro de la cancha, el jugador salió al cruce de los hinchas críticos en las redes sociales con una historia muy particular.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras el empate 2-2 frente a Vélez por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026, el defensor y uno de los referentes del plantel dirigido por Eduardo Coudet publicó un texto que llamó la atención por el momento adverso que vive River. El mismo comenzó con la frase "Que hablen".

"El Chino" publicó en sus historias de Instagram un texto escrito por Ariel Villasante, cuyo contenido gira alrededor de la necesidad de avanzar sin quedar condicionado por las opiniones ajenas.

“Que hablen. Van hablar cuando te vayas, cuando te quedes, cuando cambies, cuando te equivoques, cuando empieces de nuevo. Van a hablar incluso cuando hagas las cosas bien, porque la gente siempre encuentra algo que decir sobre la vida de los demás. Así que, quizá, la verdadera libertad empieza cuando dejas de vivir intentando que los demás entiendan tus decisiones", comenzó su descargo.

"No necesitas que todos comprendan por qué te alejaste, ni necesitan saber cuánto te costó llegar hasta donde estás ahora mismo. A veces, simplemente tienes que seguir. Porque al final, tu vida no se construye con las opiniones de los demás, sino con las decisiones que tomas cuando nadie está mirando", agregó.

"Y algún día entenderás que no puedes controlar lo que otros dicen de ti. Pero sí puedes decidir cuánto poder tienen sus palabras sobre tu vida. Por eso, que hablen. Tú sigue viviendo, sigue avanzando y, sobre todo, sigue escribiendo tu historia. Porque al final, la vida que merece ser escuchada no es la que otros cuentan sobre ti, sino la que tú te atreviste a vivir”, cerró el texto publicado por Martínez Quarta. La reacción de los hinchas al posteo de Martínez Quarta