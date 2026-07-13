Lionel Scaloni prepara cambios y define el equipo para la semifinal ante Inglaterra + Agregar ámbito en









El entrenador de la Selección mantiene la base del equipo, aunque analiza variantes en el mediocampo para buscar el pase a la final del Mundial 2026.

Lionel Scaloni trabaja en la formación que enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. AFA

La Selección argentina afrontará este miércoles una de las pruebas más exigentes del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra por un lugar en la final. Mientras el plantel completa la preparación en la previa del encuentro, Lionel Scaloni mantiene la base del equipo que viene de eliminar a Suiza, aunque todavía analiza posibles modificaciones, especialmente en la mitad de la cancha.

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El cuerpo técnico no planea realizar cambios en el arco ni en la última línea. Emiliano "Dibu" Martínez volvería a ocupar el arco, acompañado por una defensa integrada por Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, los mismos futbolistas que fueron titulares en los últimos compromisos de la Copa del Mundo.

La continuidad de esa estructura responde al buen rendimiento mostrado por la defensa argentina durante la fase eliminatoria, donde logró sostener al equipo en momentos de máxima exigencia y volver a mostrar una sólida respuesta en los cruces decisivos.

La defensa argentina aparece como una de las zonas con menos dudas para la semifinal frente a Inglaterra. @anpic4k Las principales incógnitas están en el mediocampo Las mayores dudas de Scaloni aparecen en la zona media. Aunque Leandro Paredes se consolidó como el volante central gracias a sus buenas actuaciones, el entrenador todavía evalúa el rendimiento de los otros mediocampistas.

Los habituales titulares, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, continúan siendo las principales opciones, pero el cuerpo técnico también analiza otras variantes para modificar el funcionamiento del equipo frente a un rival de mayor jerarquía.

Entre las alternativas aparecen Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Barco e incluso Nico Paz, quien podría convertirse en una opción si Scaloni decide cambiar el esquema o buscar características diferentes para controlar el desarrollo del partido. La Selección argentina ultima detalles para la semifinal y mantiene algunas dudas en el mediocampo. @Argentina Messi y Julián Álvarez, la apuesta ofensiva En el ataque, en cambio, el panorama parece mucho más claro. Lionel Messi volverá a ser el líder futbolístico de la Selección después de un Mundial en el que ya suma ocho goles y dos asistencias, números que lo mantienen como una de las grandes figuras del torneo. Todo indica que su acompañante volverá a ser Julián Álvarez, quien llega fortalecido tras marcar un gol decisivo frente a Suiza. El delantero no solo aportó intensidad en la presión alta durante todo el encuentro, sino que además convirtió el 2-1 en el segundo tiempo suplementario con un remate desde fuera del área que encaminó la clasificación argentina. El objetivo: volver a jugar una final del mundo Con el equipo prácticamente definido, la Selección argentina buscará dar un nuevo paso en su camino hacia el título. El encuentro frente a Inglaterra se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde estará en juego un lugar en la gran final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni intentará acercarse a la conquista de la cuarta Copa del Mundo de su historia. Antes de confirmar el once inicial, el entrenador aprovechará los últimos entrenamientos para despejar las dudas que aún mantiene en el mediocampo y elegir la formación con la que buscará superar a uno de los rivales más exigentes del certamen.