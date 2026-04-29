Noche de copas: Platense y Riestra festejaron, pero Racing volvió a tropezar en la Sudamericana

El Calamar venció a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores, mientras que el Malevo superó a Montevideo City Torque en la Sudamericana. La Academia, en cambio, empató ante Caracas y sigue fuera de la zona de clasificación.

Platense, Riestra y Racing tuvieron actividad internacional en una jornada clave para sus aspiraciones en las copas.

Los equipos argentinos tuvieron una jornada con sensaciones contrapuestas en las copas internacionales. Platense consiguió un triunfo importante por la Copa Libertadores , Deportivo Riestra logró su primera victoria en la Copa Sudamericana , mientras que Racing volvió a dejar puntos en el camino y profundizó su irregular presente continental.

En Vicente López, el Calamar se impuso por 2-1 ante Independiente Santa Fe y sumó tres puntos valiosos en el Grupo E de la Libertadores. El equipo argentino resolvió el partido en el segundo tiempo, con dos cabezazos que le permitieron encaminar una victoria clave para seguir prendido en la pelea por la clasificación.

Por la Sudamericana, Riestra también tuvo una noche positiva: derrotó 2-1 a Montevideo City Torque en el Estadio Pedro Bidegain , con un doblete de Juan Randazzo , y se acomodó en el Grupo F luego de un comienzo con apenas un punto en sus dos primeras presentaciones.

El panorama fue distinto para Racing , que empató 1-1 ante Caracas en Venezuela. La Academia tuvo la chance de ponerse en ventaja con un penal, pero Gabriel Rojas falló desde los doce pasos. Luego logró abrir el marcador con un cabezazo de Tomás Pérez , aunque el local reaccionó rápido en el arranque del complemento y selló la igualdad.

Platense logró una victoria trabajada ante Independiente Santa Fe y volvió a sumar de a tres en la Copa Libertadores . Después de un primer tiempo parejo, el conjunto de Vicente López encontró la diferencia en el complemento a través de la pelota aérea.

A los 11 minutos del segundo tiempo, Tomás Nasif apareció en el área y, de cabeza, puso el 1-0 tras una asistencia de Guido Mainero. Apenas unos minutos más tarde, a los 17, el propio Mainero volvió a ser determinante desde un tiro de esquina y Mateo Mendía amplió la ventaja, también con un cabezazo.

El conjunto colombiano descontó sobre el cierre, a los 49 minutos, por medio de Franco Fagúndez, pero no le alcanzó para impedir la victoria del local. Con este resultado, Platense alcanzó los seis puntos en el grupo e igualó transitoriamente la línea de Corinthians, que debía completar su partido ante Peñarol.

Racing empató en Venezuela y quedó obligado a reaccionar

La jornada dejó un sabor amargo para Racing, que igualó 1-1 ante Caracas y sigue complicado en el Grupo E de la Copa Sudamericana. El equipo de Gustavo Costas tuvo momentos favorables, pero volvió a pagar caro sus errores y no logró sostener la ventaja.

La Academia contó con una oportunidad clara a los 23 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó penal por una mano en el área. Gabriel Rojas se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero Frankarlos Benítez adivinó el remate y evitó el gol.

Sobre el final de la primera mitad, Racing finalmente pudo quebrar el cero: Tomás Pérez, elegido para reemplazar a Maravilla Martínez, conectó de cabeza un centro de Baltasar Rodríguez y puso el 1-0.

Sin embargo, el arranque del segundo tiempo volvió a exponer las dudas del equipo. Apenas iniciado el complemento, Jesús Yéndis marcó el empate para Caracas y dejó a Racing sin margen para otra distracción.

Con este resultado, la Academia llegó a cuatro puntos y quedó tercera en su zona, por detrás de Botafogo, que suma siete, y Caracas, que quedó con cinco. En la próxima fecha, Racing visitará al equipo brasileño en un partido clave para no comprometer aún más su futuro en el certamen.

Riestra reaccionó a tiempo y consiguió su primer triunfo

En la Copa Sudamericana, Deportivo Riestra consiguió una victoria importante frente a Montevideo City Torque. El equipo argentino comenzó abajo en el marcador, pero logró revertir el resultado antes del descanso y después sostuvo la ventaja en el segundo tiempo.

El conjunto uruguayo se puso en ventaja a los 20 minutos de la primera etapa con un gol de tiro libre de Facundo Silvera. Sin embargo, Riestra encontró la reacción a partir de la pelota parada y de la eficacia de Juan Randazzo.

El defensor marcó primero el empate tras capturar un rebote dentro del área y, antes del cierre del primer tiempo, volvió a aparecer para poner el 2-1. En el complemento, el Malevo bajó el ritmo, se replegó y defendió la ventaja ante un rival que buscó la igualdad sin claridad.

Con el triunfo, Riestra cortó el invicto de Montevideo City Torque y sumó tres puntos fundamentales para acomodarse en el Grupo F. Su próximo compromiso será ante Gremio de Porto Alegre, nuevamente en una instancia clave para sus chances de clasificación.