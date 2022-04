NoMeAcuerdo: la curiosa nota de Sigali que era una campaña de Racing sobre el Alzheimer

El cronista le preguntó primero por una clara situación de gol que tuvo en el primer tiempo y el defensor le respondió: "La verdad que no me acuerdo". Luego el periodista insistió y le preguntó "qué les pedía (Fernando) Gago cuando se les complicaba el partido", y Sigali volvió a contestar: "No, disculpáme, pero la verdad que no me acuerdo".

sigali no me acuerdo.mp4 TNT Sports

Por último el reportero volvió a recibir otro "disculpáme pero la verdad que no recuerdo mucho" cuando quiso saber cómo se preparaban para el debut en la Copa Sudamericana, lo que le sacó una carcajada hasta al conductor del piso del programa de televisión.

Pocos minutos después, el propio Sigali apareció en otro video publicado en las redes sociales explicando la campaña.