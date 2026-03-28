Matko Miljevic fue herido en un intento de robo y no jugará en el partido de Racing contra San Martín de Formosa + Seguir en









El club anunció que quedó desafectado para el juego de esta noche, tras sufrir "traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante". Fue para robarle el celular y una cadenita.

El joven sufrió "traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda". Racing

El jugador de Racing Matko Miljevic sufrió un violento intento de robo, por lo que el club decidió dejarlo desafectado de la concentración pactada para este sábado, contra San Martín de Formosa por la Copa Argentina.

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La institución de Avellaneda confirmó que el episodio ocurrió el jueves pasado y el mediocampista fue herido con un arma punzante, por lo que no podrá estar en el debut de la Academia en la competencia.

Matko Miljevic sufrió un intento de robo: fue herido y no estará en la concentración de Racing Racing comunicó en sus redes sociales que Miljevic "sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca izquierda".

Además, se informó que el exHuracán estuvo entre los concentrados para seguir de cerca su estado físico y se espera que el lunes se reincorpore al plantel que afrontará la semana previa al clásico con Independiente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClub/status/2037922976738246750&partner=&hide_thread=false Matko Miiljevic se retiró del hotel y no será parte del plantel en el partido de esta noche por Copa Argentina debido a que el último jueves sufrió un intento de robo y como consecuencia sufrió algunos traumatismos, escoriaciones y una herida contuso cortante en la cresta ilíaca… — Racing Club (@RacingClub) March 28, 2026 El intento de robo se produjo en Puerto Madero: le quisieron robar una cadenita de oro y el celular. El jugador de Racing fue herido al resistirse y, más allá de que él quería, se despertó con dolor y decidieron desafectarlo.

Si bien el DT Gustavo Costas todavía no confirmó la formación para enfrentar a San Martín de Formosa en la cancha de Banfield todo hacía indicar que Miljevic iba a estar entre los titulares. El mediocampista perdió algo de terreno después de su expulsión frente a Independiente Rivadavia, Costas lo sacó en el entretiempo ante Estudiantes de Río Cuarto y no jugó con Belgrano. Esta noche iba a tener otra vez la oportunidad de estar desde el arranque. Racing apostó por él y logró cerrar su incorporación a cambio de uno u$s 3 millones, después de varias semanas de charlas y cuando parecía que el pase se podía caer. Susto en Racing: Marcos Rojo volvió a golpear a un compañero con un planchazo en el triunfo ante Belgrano Marcos Rojo protagonizó un nuevo episodio polémico en Racing tras golpear a su compañero Marco Di Césare con un planchazo en pleno partido ante Belgrano, en un encuentro que la Academia terminó ganando 2-1 en Córdoba y que tuvo a Facundo Cambeses como figura tras atajar un penal determinante. La escena ocurrió en el primer tiempo en el estadio Julio César Villagra. Rojo fue a despejar un centro dentro del área, pero en la acción impactó de lleno contra Marco Di Césare, a quien le aplicó un planchazo que lo dejó tendido en el césped.