Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la Champions League: cuándo juegan y por dónde verlo en Argentina

El colchonero es uno de los equipos españoles con más representantes argentinos en Europa. Para comenzar tiene a su histórico técnico Diego "el Cholo" Simeone , y a su hijo Giuliano dentro de la plantilla. El ex Manchester City y figura de la selección argentina, Julián Álvarez , se incorporó hace unos meses el Atlético y comparte cancha con Rodrigo De Paul , Nahuel Molina, Ángel Correa y Juan Musso.

Por su lado, el Real Madrid no contará con jugadores de Argentina para disputar los octavos de final de la Champions. Particularmente no es un club que se destaque por ficharlos, por lo que no sorprende la ausencia. El último que vistió la camiseta del Merengue fue Nicolás Paz, que actualmente juega la Serie A en el Como de Italia.