The Killers tocará en el concierto inaugural de la final de la UEFA Champions League

Se espera que Brandon Flowers y compañía interpreten una selección de sus mayores éxitos, incluyendo el himno futbolístico "Mr. Brightside".

El día de hoy, La UEFA confirmó que The Killers tocará en la final de Champions League . Los rockeros de Las Vegas se presentarán en el Puskás Aréna de Budapest el sábado 30 de mayo.

Se espera que Brandon Flowers y compañía interpreten una selección de sus mayores éxitos, incluyendo el himno futbolístico "Mr. Brightside" . Para celebrarlo, la banda ha protagonizado un cortometraje junto a David Beckham, mientras corren hacia el estadio.

En relación con su actuación estelar, The Killers comentaron: “Cuando nos pidieron que actuáramos en el espectáculo de inauguración de la final de la UEFA Champions League presentado por Pepsi, dijimos que sí sin dudarlo ; algunos escenarios hablan por sí solos".

“Nos sentimos honrados de celebrar a los increíbles equipos y jugadores en lo que sin duda será un partido épico.”

Los aficionados podrán ver el programa de inicio del partido a través del canal oficial de la UEFA en YouTube ese mismo día.

El año pasado, Linkin Park actuó en la final entre el Paris Saint-Germain y el Inter de Milán; el primero ganó 5-0. En su repertorio interpretaron éxitos clásicos como "In The End" y "Numb", además de "The Emptiness Machine" y "Heavy Is The Crown" de su álbum From Zero (2024). Lenny Kravitz había actuado en la final el año anterior.

Cuándo saldrá el próximo disco de The Killers

Mientras tanto, Flowers ha anunciado que el próximo álbum de The Killers se lanzará en 2027 , una vez finalizados su próximo álbum en solitario y su gira. Este álbum será la continuación de Pressure Machine, publicado en 2021.

“Creo que en 2027 saldrá el mejor disco de The Killers”, declaró a The Sun. “Tengo dos discos terminados. Uno está casi mezclado. El otro saldrá pronto. Estoy intentando decidir cómo va a funcionar todo esto logísticamente”, añadió. “Me lo pasé genial grabándolos en Nashville. Sin duda, es algo diferente. Hay que mantenerlos a todos alerta”.