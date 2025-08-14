Tras su presentación oficial, ¿cuándo debutará Franco Mastantuono en el Real Madrid?







El joven futbolista argentino fue presentado en el club más grande del mundo en el día que cumplió 18 años y ahora la expectativa está en saber cuando debutará con la camiseta del Real Madrid.

Tras su presentación oficial, ¿cuándo debutará Franco Mastantuono en el Real Madrid?

Si bien todo dependerá del entrenador Xabi Alonso, todo indica que Franco Mastantuono podría ser considerado y debutar en el Real Madrid en la segunda o tercera fecha de LaLiga de España. Es decir, ante Real Oviedo, de visitante, o contra Mallorca, de local. Dichos encuentros se disputarán el 24 y el 30 de agosto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Hay que destacar que antes, Real Madrid enfrentará el próximo martes 19 de agosto a Osasuna en el Santiago Bernabéu, pero difícilmente Mastantuono sea contemplado para ese duelo ya que llega sin ritmo futbolístico. La última vez que el oriundo de Azul jugó de manera oficial fue el 25 de junio, cuando River enfrentó al Inter en el Mundial de Clubes.

image Franco Mastantuono, a la espera de que se defina su futuro en el Real Madrid. Luego, Mastantuono comenzó a entrenarse por su cuenta y también a seguir el estricto plan alimenticio de Xabi Alonso. Sin embargo, todavía no pudo entrenar ni conocer a sus nuevos compañeros (ni en las instalaciones del Real Madrid) por una normativa de FIFA que impide esto con los menores de edad (recién hoy cumplió 18 años).

River se quedó con 45 millones de euros limpios por su pase, por lo que los españoles debieron hacerse cargo de la parte impositiva, lo que hizo que el pase ascienda a unos 63 millones de euros en total. Por lejos, la venta más importante de la historia del fútbol argentino.

Los próximos partidos del Real Madrid 19/08 | Real Madrid – Osasuna

24/08 | Real Oviedo – Real Madrid

30/08 | Real Madrid – Mallorca

14/09 | Real Sociedad – Real Madrid

21/09 | Real Madrid – Espanyol

Con Franco Mastantuono, la lista de todos los futbolistas argentinos que jugaron en el Real Madrid A lo largo de la historia, muchos futbolistas argentinos han vestido la camista blanca del club de la capital española. Conocé el listado completo.