Presentaron a Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid

El futbolista de 18 años, Franco Mastantuono, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid de España este jueves 14 de agosto, día en el que además cumplió la mayoría de edad. La joven promesa argentina vestirá el dorsal 30, mismo que usó en River Plate.
La joven promesa completó la revisión médica y firmó contrato con el club español. La lista de futbolistas argentinos que pasaron por la institución se extiende a 33 nombres.
Luego de completar la revisión médica, el jugador firmó su contrato y fue oficializado como nuevo refuerzo del club. Sus primera palabras durante la conferencia fueron: "Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí, a mamá, papá, a Valen a Lu, los quiero mucho, y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar".
"Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid", exclamó Mastantuono.
Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid afirmó: Hoy es otro de esos grandes días. Llega uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol. Es un gran jugador y ha soñado muchas veces con este momento." Además, mencionó el vinculo histórico que tiene River Plate con el club español, debido a la cantidad de jugadores que vistieron ambas camisetas, como Alfredo Di Stéfano o Gonzalo Higuaín.
El acto formal de presentación se llevó a cabo en la Ciudad Real Madrid desde las 13 de España (8 de la mañana en Argentina).
Cuándo debutará Franco Mastantuono en el Real Madrid
El argentino, que ya debutó con la selección mayor ante Chile en junio pasado, se sumó al conjunto merengue tras una venta histórica para el fútbol argentino. Luego de disputar 64 partidos con la camiseta de River, fue vendido por 63.2 millones de euros incluyendo impuestos, de los cuales al Millonario le quedaron 45 limpios. Es el traspaso más costoso en la historia de la Primera División nacional.
Tras firmar su contrato, el mediocampista quedará a disposición del DT Xabi Alonso y podrá comenzar a entrenarse junto al resto del equipo, que debutará oficialmente en la temporada el próximo martes 19 de agosto, en el estadio Santiago Bernabeu, frente a Osasuna, por la fecha 1 de LaLiga 2025-2026.
Sin embargo, en las horas previas al anuncio oficial, en España aseguraron que el joven argentino podría ser parte de una operación pensando en terminar de conformar el plantel en este mercado de pases, en donde sería inscripto en el Real Madrid Castilla, segundo equipo del Merengue. Esto se debe al interés del Madrid por Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool de Inglaterra, por lo cual debe dejar una ficha libre dentro de su primer equipo. Los delanteros brasileños, Vinicius Jr y Rodrygo también habían pasado por una situación similar en sus respectivas llegadas
Todos los futbolistas argentinos que jugaron en el Real Madrid
La lista de futbolistas argentinos que pasaron por el Real Madrid se extiende a 33 nombres, de todas las épocas, siendo el más trascendente de ellos Alfredo Di Stefano (quizás el máximo ídolo del club, con 308 goles y 18 títulos). Entre ellos se encuentran:
- Franco Mastantuono
- Nicolás Paz
- Ángel Di María
- Ezequiel Garay
- Gabriel Heinze
- Javier Saviola
- Fernando Gago
- Gonzalo Higuaín
- Walter Samuel
- Esteban Cambiasso
- Santiago Solari
- Rolando Zárate
- Albano Bizzarri
- Fernando Redondo
- Juan Esnáider
- Oscar Ruggeri
- Jorge Valdano
- Quique Wolff
- Carlos Guerini
- Oscar Más
- Eduardo Anzarda
- Miguel Pérez
- Alfredo Di Stefano
- Rogelio Domínguez
- Roque Olsen
- Sotero Aranguren
- José Navarro
- Mário Imbelloni
- Héctor Rial
- Juan Carlos Touriño
- Mário Imbelloni
- José Navarro
- Manuel Rocha
