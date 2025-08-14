Presentaron a Franco Mastantuono como nuevo jugador del Real Madrid







La joven promesa completó la revisión médica y firmó contrato con el club español. La lista de futbolistas argentinos que pasaron por la institución se extiende a 33 nombres.

Franco Mastantuono junto a Florentino Perez, presidente del Real Madrid.

El futbolista de 18 años, Franco Mastantuono, fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid de España este jueves 14 de agosto, día en el que además cumplió la mayoría de edad. La joven promesa argentina vestirá el dorsal 30, mismo que usó en River Plate.

Luego de completar la revisión médica, el jugador firmó su contrato y fue oficializado como nuevo refuerzo del club. Sus primera palabras durante la conferencia fueron: "Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona. Quiero transmitir esa alegría con ustedes, pero sobre todo quería agradecer a mi gente, son indispensables para mí, a mamá, papá, a Valen a Lu, los quiero mucho, y me enorgullece que estén ahí y que lo puedan disfrutar".

"Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid", exclamó Mastantuono.

mastantuono real madrid 2 Franco Mastantuono junto a los trofeos de la champions league que ganó el club realmadrid.com Por su parte, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid afirmó: Hoy es otro de esos grandes días. Llega uno de los mayores talentos que han emergido en el mundo del fútbol. Es un gran jugador y ha soñado muchas veces con este momento." Además, mencionó el vinculo histórico que tiene River Plate con el club español, debido a la cantidad de jugadores que vistieron ambas camisetas, como Alfredo Di Stéfano o Gonzalo Higuaín.

El acto formal de presentación se llevó a cabo en la Ciudad Real Madrid desde las 13 de España (8 de la mañana en Argentina).

Cuándo debutará Franco Mastantuono en el Real Madrid El argentino, que ya debutó con la selección mayor ante Chile en junio pasado, se sumó al conjunto merengue tras una venta histórica para el fútbol argentino. Luego de disputar 64 partidos con la camiseta de River, fue vendido por 63.2 millones de euros incluyendo impuestos, de los cuales al Millonario le quedaron 45 limpios. Es el traspaso más costoso en la historia de la Primera División nacional. mastantuono madrid.png Tras firmar su contrato, el mediocampista quedará a disposición del DT Xabi Alonso y podrá comenzar a entrenarse junto al resto del equipo, que debutará oficialmente en la temporada el próximo martes 19 de agosto, en el estadio Santiago Bernabeu, frente a Osasuna, por la fecha 1 de LaLiga 2025-2026. Sin embargo, en las horas previas al anuncio oficial, en España aseguraron que el joven argentino podría ser parte de una operación pensando en terminar de conformar el plantel en este mercado de pases, en donde sería inscripto en el Real Madrid Castilla, segundo equipo del Merengue. Esto se debe al interés del Madrid por Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool de Inglaterra, por lo cual debe dejar una ficha libre dentro de su primer equipo. Los delanteros brasileños, Vinicius Jr y Rodrygo también habían pasado por una situación similar en sus respectivas llegadas Todos los futbolistas argentinos que jugaron en el Real Madrid La lista de futbolistas argentinos que pasaron por el Real Madrid se extiende a 33 nombres, de todas las épocas, siendo el más trascendente de ellos Alfredo Di Stefano (quizás el máximo ídolo del club, con 308 goles y 18 títulos). Entre ellos se encuentran: Franco Mastantuono

Nicolás Paz

Ángel Di María

Ezequiel Garay

Gabriel Heinze

Javier Saviola

Fernando Gago

Gonzalo Higuaín

Walter Samuel

Esteban Cambiasso

Santiago Solari

Rolando Zárate

Albano Bizzarri

Fernando Redondo

Juan Esnáider

Oscar Ruggeri

Jorge Valdano

Quique Wolff

Carlos Guerini

Oscar Más

Eduardo Anzarda

Miguel Pérez

Alfredo Di Stefano

Rogelio Domínguez

Roque Olsen

Sotero Aranguren

José Navarro

Mário Imbelloni

Héctor Rial

Juan Carlos Touriño

Manuel Rocha