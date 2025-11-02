River no levanta cabeza: cayó ante Gimnasia y peligra su entrada a la Libertadores







El Millonario perdió 1-0 con Gimnasia de la Plata en un duelo correspondiente a la Zona B por la fecha 14 del campeonato. El "Lobo" volvió a ganar en el Monumental tras 20 años.

River volvió a defraudar: perdió con Gimnasia Esgrima La Plata en el Monumental tras 20 años. NA: Damián Dopacio

River perdió 1-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental, por la fecha 14 del torneo Clausura 2025. El único gol del partido lo convirtió Marcelo Torres de penal, en el primer tanto del “Lobo” en Núñez desde noviembre de 2005.

En el primer tiempo, River dominó la posesión y buscó generar peligro, pero el equipo careció de ritmo y no logró encontrar espacios en la defensa platense.

El gol se produjo a los 10 minutos del segundo tiempo, tras una infracción de Juan Carlos Portillo sobre Bautista Merlini que el árbitro Nazareno Arasa no había visto en primera instancia, pero ratificó luego con el VAR. Torres transformó el penal en gol.

El final del partido tuvo otra jugada polémica: Arasa cobró un penal para River por un agarrón en el área, tras revisar la acción en el VAR. Miguel Borja fue el encargado de patear, pero su remate fue detenido por Insfrán, sellando la victoria del visitante.

Embed El resultado profundiza la tensión entre los hinchas y el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que arrastra la frustración por la eliminación en semifinales de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia. Ahora, River deberá lograr un buen resultado ante Boca en el superclásico para asegurar su clasificación a la próxima Copa Libertadores. Por su parte, Gimnasia consiguió un triunfo clave en la lucha por la permanencia.

El Millonario quedó sexto en la Zona B, mientras que el Lobo marcha noveno, a un punto de Talleres, que es el último en ingresar en zona de playoffs. La próxima fecha, el equipo de Gallardo visitará a Boca en La Bombonera (domingo desde las 16:00), en tanto que el elenco de La Plata recibirá a Vélez (lunes 10 desde las 17 horas).

