Gonzalo Montiel volverá a ser papá: anunció la llegada de su segunda hija







Lo hizo en sus redes sociales junto a su pareja Karina Nacucchio, con quien ya tienen un hijo, Thiago. La noticia llega a una semana del esperado superclásico.

La familia Montiel esperan la llegada de Juana, la segunda hija.

El defensor de la Selección Argentina y actual jugador de River Plate, Gonzalo Montiel, vive un momento de gran alegría personal. En sus redes sociales anunció este sábado la llegada de su segunda hija. El campeón del mundo está en pareja con Karina Nacucchio, con quién tienen un niño llamado Thiago.

"Juanita, nuestra nena tan esperada, lo que te nombramos hace años y acá estas hecha realidad princesa de nuestro cuento más mágico", contó Montiel en una publicación donde se ve junto a su pareja y su hijo, muy emocionados.

"Mami , papi , Thiago y hermanitos perrunos (no están en la foto porque se comerían las flores) , te esperan con todo el amor del mundo cielito", le escribió a Juanita, la nueva integrante de la familia.

Embed - Nacucchio.karina on Instagram: "Acá estamos una ves más llorando de felicidad !!! Que bendecidos de la vida poder decir eso .. Juanita, nuestra nena tan esperada, lo que te nombramos hace años y acá estas hecha realidad princesa de nuestro cuento más mágico Papi y mami no saben si existe tanto amor como el que te van a dar.. Damos gracias a Dios por elegirnos hija Sin duda este camino es maravilloso, la vida con ustedes Thiagui y Juanita es un sueño hecho realidad GRACIAS Mami , papi , Thiago y hermanitos perrunos (no están en la foto porque se comerían las flores) , te esperan con todo el amor del mundo cielito " View this post on Instagram A post shared by Nacucchio.karina (@nacucchio.karina) La noticia llega en un momento clave para Montiel, quien se encuentra en plena recuperación física tras una lesión que lo marginó de los últimos partidos con River. Aunque su foco deportivo está puesto en el clásico frente a Boca, la llegada de su segunda hija añade una motivación extra para el defensor, quien ha demostrado en múltiples ocasiones que su familia es su mayor apoyo.

