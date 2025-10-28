Una de las figuras de Boca comenzó a palpitar el Superclásico: "A River le ganamos porque estamos bien"







El Xeneize viene de vencer a Barracas Central por 3 a 1 y se ubicó segundo en la Tabla Anual, un punto por encima de su clásico rival. El partido del 9 de noviembre será trascendental para la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Boca comenzó a ponerle picante a un Superclásico que será clave.

Los jugadores de Boca ya comienzan a palpitar el Superclásico ante River a 12 días para el partido que podría ser trascendental para la clasificación a las copas. Al ser consultado, el delantero del Xeneize Milton Giménez calentó la previa: "A River le ganamos porque estamos bien", manifestó.

La declaración del número nueve se dio luego de triunfo clave ante Barracas Central, en el que Giménez anotó por duplicado, y gracias al que el equipo de la Ribera se metió en puestos de clasificación a las copas internacionales, y quedó tercero en la Zona A del Torneo Clausura.

En ese contexto, el delantero expresó las sensaciones de su buen pasar futbolístico: "El hincha de Boca que esté tranquilo que estamos haciendo todo lo posible. Esa misma ansiedad la sentimos y nosotros también la tenemos. Que se queden tranquilos que lo vamos a lograr", afirmó.

Si bien todavía queda un compromiso previo al gran duelo ante River (ante Estudiantes en La Plata), ya se comenzó a palpitar el Superclásico, dado que ambos equipos luchan por un puesto en la tabla anual que los lleve a la próxima Copa Libertadores. Al respecto, el exBanfield señaló: "Tenemos todas finales y hay que jugarlas así. Se notó que tomamos este partido como una final. Arrancamos sabiendo que teníamos que ganar sí o sí".

El Superclásico se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16 horas en La Bombonera, en lo que será un duelo trascendental que marcará el devenir del año de ambos equipos.

Historial de Boca-River en la Bombonera river-boca.jpg El Superclásico se disputará el domingo 9 de noviembre a las 16 horas en La Bombonera. Foto: superdepor A lo largo de la historia, el clásico en la Bombonera suele inclinarse del lado azul y oro. En el estadio de Brandsen 805, Boca ganó 52 veces, River lo hizo en 20 oportunidades y hubo 33 empates. Los últimos años mostraron cierta paridad, con triunfos repartidos y partidos que se definieron por detalles mínimos, penales o fallos arbitrales discutidos. Los últimos dos partidos disputados en la cancha de Boca fueron con victoria millonaria: 2-0 en 2023 (Salomón Rondón y Enzo Díaz) y 1-0 en 2024 (Manuel Lanzini). La última victoria del Xeneize de local ante su clásico rival fue en 2022, cuando se impuso por 1-0 con gol de Darío Benedetto. Posibles árbitros para el Superclásico 2025 El nombre del árbitro todavía no se oficializó, pero hay tres candidatos firmes: Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez y Facundo Tello. Según trascendió desde la Liga Profesional, Ramírez lleva la delantera para ser el juez principal. Pero quien dirija, deberá no sólo soportar la presión del partido más apasionante del país, sino también afrontar las quejas que vienen haciendo diferentes protagonistas sobre las fallas arbitrales, que han perjudicado a ambos en los últimos enfrentamientos.