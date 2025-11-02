River se fue del Monumental bajo una lluvia de silbidos y abucheos: "Que se vayan todos"







El Millonario mostró una de las peores versiones futbolísticas del año ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y preocupa de cara al Superclásico.

River sufrió a un Monumental furioso por el mal momento del equipo.

En un partido clave para sumar puntos en la recta final del campeonato, River volvió a decepcionar y cayó por 1-0 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata mostrando una de las peores versiones futbolísticas del año. El público presente en el Monumental no dejó pasar esta nueva derrota y generó un clima de tensión durante todo el partido con abucheos y silbidos para los jugadores.

Con insultos a la dirigencia, jugadores y menor medida al cuerpo técnico, durante los 90 minutos se vivió un clima de fuerte descontento que se fue acentuando a medida que avanzaban los minutos. Una vez terminado el encuentro, luego del penal errado por Miguel Ángel Borja en el tiempo de descuento, el enojo aumentó y los silbidos inundaron el estadio.

"Jugadores, la con... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie", "Movete, River, Movete" y "Pongan más huevo, pongan más corazón", fueron varios de los temas que se escucharon a lo largo del encuentro, en especial en el segundo tiempo.

Ya con el resultado abajo en el marcador, los hinchas de River comenzaron a cantar "que se vayan todos, que no quede ni uno solo".

Silbidos River NA River llega al Superclásico en su peor momento futbolístico A falta de una semana para el Superclásico, el Millonario llega a fin de año mostrando su peor versión. Perdió los últimos cuatro partidos que jugó de local y arrastra cinco caídas en los últimos siete encuentros, entre ellos la eliminación por penales de la Copa Argentina.

De esta manera, se ubica sexto en el Grupo B y tercero en la Tabla Anual, a riesgo de caer por debajo de Deportiva Riestra o Argentinos Juniors que tienen un partido menos. La semana que viene visitará a Boca en un partido doblemente importante. River no sólo debe ir a buscar la victoria por lo que implica la rivalidad histórica sino que necesita de los tres puntos para seguir en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2026.