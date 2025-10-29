Fecha y hora confirmadas para el Superclásico: cuándo se jugará el partido

River y Boca se juegan sus últimas cartas para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores 2026 en la Bombonera.

Sobre el final del Torneo Clausura, Boca y River se enfrentarán en un Superclásico con doble importancia: no sólo buscarán quedarse con el partido por la histórica rivalidad sino que ambos necesitan puntos vitales para sumar a la tabla anual y garantizar la clasificación a la Copa Libertadores 2026 .

El encuentro por la fecha 15 se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.30 horas en la Bombonera.

Actualmente están a un punto de distancia, buscando quedarse con el codiciado segundo puesto de la tabla anual -el primero probablemente quedará en manos de Rosario Central - para asegurar la plaza en la Copa Libertadores del año que viene. Boca no logró clasificar a las dos últimas ediciones del torneo continental y River malogró una de sus posibilidades la semana pasada luego de quedar eliminado de la Copa Argentina , que clasifica directamente al campeón.

El Xeneize cuenta con 53 unidades en la tabla anual (está segundo) y visitará este domingo a Estudiantes de la Plata, segundo en el Grupo A . Será un partido clave para llegar con un buen envión al Superclásico, tras la victoria ante Barracas Central, y con mayor tranquilidad respecto a los puntos.

Por su parte, el Millonario, de una segunda parte del año con más traspiés que alegrías, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia de Mendoza por penales y se juega sus últimas cartas en el campeonato local. Llega a la fecha 14 con 52 unidades y ubicado hoy en día en zona de repechaje. Este domingo jugará en el Monumental ante Gimnasia y Esgrima de La Plata y también necesita la victoria .

Historial de Boca-River en la Bombonera

A lo largo de la historia, el clásico en la Bombonera suele inclinarse del lado azul y oro. En el estadio de Brandsen 805, Boca ganó 52 veces, River lo hizo en 20 oportunidades y hubo 33 empates. Los últimos años mostraron cierta paridad, con triunfos repartidos y partidos que se definieron por detalles mínimos, penales o fallos arbitrales discutidos.

Los últimos dos partidos disputados en la cancha de Boca fueron con victoria millonaria: 2-0 en 2023 (Salomón Rondón y Enzo Díaz) y 1-0 en 2024 (Manuel Lanzini). La última victoria del Xeneize de local ante su clásico rival fue en 2022, cuando se impuso por 1-0 con gol de Darío Benedetto.

Posibles árbitros para el Superclásico 2025

El nombre del árbitro todavía no se oficializó, pero hay tres candidatos firmes: Nicolás Ramírez, Yael Falcón Pérez y Facundo Tello. Según trascendió desde la Liga Profesional, Ramírez lleva la delantera para ser el juez principal.

Pero quien dirija, deberá no sólo soportar la presión del partido más apasionante del país, sino también afrontar las quejas que vienen haciendo diferentes protagonistas sobre las fallas arbitrales, que han perjudicado a ambos en los últimos enfrentamientos.