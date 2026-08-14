River presentó su nueva camiseta alternativa: cuándo la estrena y cuánto sale + Agregar ámbito en









El "Millonario" ya puso a la venta su flamante indumentaria tricolor, con franjas verticales rojiblancas con contornos negros, la cual tendrá un estreno inmediato en la cancha. Cómo comprarlas, dónde y los precios.

River presentó su nueva camiseta alternativa: cuándo la estrena y cuánto sale

River sacó a la venta, este viernes, su nueva camiseta alternativa. Se trata de una versión tricolor con un tinte retro ya que tiene franjas rojiblancas verticales con un contorno negro, en homenaje a la equipación utilizada entre 1909 y 1931.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Al igual que la Selección Argentina en el Mundial 2026, lleva el logo de Adidas Originals, más clásico.

Se dio a conocer que la camiseta nueva se estrenará este domingo contra Argentinos Juniors, en el Monumental, partido que tendrá el debut de Thiago Almada.

Además, hay un emblema en la nuca que tiene la fecha de fundación del club acompañado por dos laureles unidos por la palabra "grandeza". En cuánto a la tecnología de la prenda, deja el Heat.Rdy. al igual que la titular y utiliza el Climacool.

ADN riverplatense #adidasFootball



Ya disponible https://t.co/qdS8D1WcRD pic.twitter.com/9sKMy1IVwN — River Plate (@RiverPlate) August 14, 2026 Cuánto cuesta la nueva camiseta de River Camiseta titular manga larga: $179.999

Camiseta titular versión jugador: $219.999

Camiseta titular versión hincha: $149.999

Camiseta titular de mujer: $139.999.

Camiseta titular de niño: $109.999 Dónde y cómo comprar la nueva camiseta titular de River con descuento La nueva indumentaria ya está disponible en la página oficial de las marca alemana, en Tienda River y en el Museo River, donde se ubica el local físico oficial, a metros del Monumental.

Los fanáticos riverplatenses que sean socios del club o miembros de Somos River tendrán un descuento en caso de comprar en la tienda oficial del club.