Tras el terremoto en Colombia, se suspendió el partido entre River e Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

En los últimos minutos se confirmó que el partido por la ida de la copa internacional será pospuesta por los terremotos de este lunes en Colombia.

River tenía una cita este miércoles por Copa Sudamericana contra el equipo colombiano Independiente Santa Fe, pero tras el terremoto en ese país se confirmó que el partido será pospuesto, con grandes chances de jugarse en Paraguay y la semana próxima. También sería aplazada la vuelta.

El sismo se registró este lunes a las 7.34 de la mañana en el país cafetero. Había sido informado inicialmente con una magnitud de 6,7, aunque posteriormente el registro fue actualizado a 7,4 . La profundidad fue cercana a los 100 kilómetros y provocó importantes daños en diferentes sectores del centro y oeste del país.

El presidente de Independiente Santa Fe, Eduardo Méndez , aseguró que esperarán que Conmebol determine dónde se jugará el partido de ida, mientras una de las posibles sedes es en Asunción, Paraguay, si es que Bogotá persiste con estos problemas.

Según se dejó trascender en los últimos minutos, aunque sin confirmación oficial, el partido de ida se jugaría el próximo miércoles 19 de agosto, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y la vuelta, en el Estadio Monumental, se disputará el miércoles 26 de agosto , ambos a las 21.30. Esto reprogramaría el calendario con una semana de aplazo para la seguridad de los hinchas, tanto colombianos como argentinos.

En medio de las declaraciones del gobierno colombiano como " desastre nacional ", Mendez aseguró: " Se han inspeccionado el estadio, los alrededores y el aeropuerto y está todo funcionando con normalidad. El estadio puede recibir el partido ", había confirmado en Radio La Red antes de la suspensión oficial.

En Bogotá, ubicada a varios cientos de kilómetros del epicentro del sismo, el temblor provocó evacuaciones. Aunque las primeras evaluaciones no detectaron daños estructurales de gravedad en la capital colombiana, según informaron las autoridades locales.

El comunicado de Conmebol por la suspensión del partido

El partido de River no será el único en reprogramarse sino que también el de Deporte Tolima e Independiente del Valle. En su comunicado oficial, la Conmebol le mandó apoyo al pueblo cafetero: "La CONMEBOL expresa su más profunda solidaridad con el pueblo colombiano ante el devastador terremoto que ha afectado al país en el día de hoy. Acompañamos con profundo pesar a las familias de las personas fallecidas y heridas, así como a todas aquellas que han resultado afectadas por esta tragedia".

Y concluyó: "En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos: Partido n°130: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU) y Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)".

La liga colombiana reprogramó la fecha

La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se vio sacudida ante estos hechos y decidió aplazar todos los partidos que debían jugarse este lunes, tanto en la liga masculina como en la femenina, y todos fueron reprogramados para el martes 11 de agosto. Además, los partidos previstos para el martes fueron pospuestos para el miércoles.

El caos en Colombia. @ELTIEMPO

A través de un comunicado oficial, el ente futbolístico de Colombia se solidarizó con todos los afectados. "La División Mayor del Fútbol Colombiano – Dimayor expresa su profundo pesar y solidaridad con todos los colombianos que se han visto afectados por el fuerte movimiento sísmico registrado hoy en diferentes zonas del país”, sentenció.