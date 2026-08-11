El presidente de River habló esta mañana en conferencia de prensa y tocó todos los temas del mal presente del club. En especial, le brindó un fuerte apoyo a Coudet, se refirió al mercado de pases y cuestionó los arbitrajes.

Stefano Di Carlo rompió el silencio sobre el presente de River: autocrítica por el "error" de los jugadores apartados y críticas por el arbitraje

En medio de la crisis deportiva de River, que atraviesa la racha de derrotas más grande todos sus 125 años de historia, el presidente Stefano Di Carlo decidió romper el silencio y dar una conferencia de prensa esta mañana.

El máximo dirigente del club de Núñez abrió con un monólogo sobre la situación actual de la institución y dio explicaciones de las medidas que se tomaron en los últimos meses, además de apoyar con fuerza al entrenador Eduardo Coudet y criticar al arbitraje del fútbol argentino.

"Venimos de un punto de partida complejo. Venimos hace tiempo de una situación de declive. Así funciona el fútbol, de una manera espiral. Hay equipos de fútbol que luego de un momento exitoso tienen un bache. En nuestro caso, el punto de partida fue ese".

"Buscamos construir una plantilla que nos representara. Buscamos un camino más agresivo, con un mercado fuerte, para construir a partir de esas contrataciones. Buscamos un salto de nivel, jerarquía, también proyección. Hicimos tres mercados de pases en uno. Pudimos cometer errores. El que hace se equivoca, pero no por eso dejamos de hacer".

“Con respecto a los jugadores separados. Eso responde a una cuestión deportiva. Tomamos una decisión, que reflexionando fue un error las maneras, las formas, de separar a los jugadores. Luego les sugerimos si querían entrenar en doble turno en Ezeiza. Por ahí se podría haber generado un aviso, de que se iban a dividir los grupos. Las salidas, más allá del error de las formas, independientemente de eso, nunca dejamos de ser respetuosos con ellos. Planteamos ayudarlos”.

Di Carlo, sobre la relación de River con la AFA y los arbitrajes:

“A River lo han perjudicado los últimos cinco partidos. Esa situación es evidente. No se puede tapar el sol con la mano. Todos los hinchas vemos lo mismo. Hay manoseo de todo tipo y color. No es con River solamente, para ser sinceros. Todos vemos lo mismo. Esperamos que encuentren un límite en cuanto a la vergüenza. Tenemos 15 millones de personas de River que lo vemos. Somos nosotros contra todos. Hay que poner foco en corregir primero el fútbol de River. River no juega ni funciona como tiene que funcionar. Primero hay que arreglar el fútbol de River. Pero lo que está pasando es increíble".

"Esto data de hace más de 10 años. La guardia alta no nació por nada. Esto es una cuestión que lleva mucho tiempo. Nosotros seguimos en un mismo camino. Hay cosas que están mal. Le pido al hincha que pongamos el ojo donde hay que poner. Somos nosotros contra todos. Todo eso existe, pero existía antes también. No hay que llorar, hay que jugar bien al fútbol y ganar. No hay que quitar el mérito a los que nos ganaron. Belgrano fue un justo campeón. Vemos lo mismo que vemos todos. Por qué no interpelamos donde hay que hacerlo. La tolerancia de River está agotada. La dignidad de River no se negocia. Respondemos ante el socio e hincha de River. Tenemos valores, una mirada común. Lo que tenemos que corregir es la fragilidad de nuestro fútbol”

El apoyo contundente hacia "Chacho" Coudet

Por su parte, a pesar de la seguidilla de malos resultados que encabeza una de las peores rachas de la era moderna, la Comisión Directiva ratificó plenamente la continuidad de Eduardo Coudet en el banco de suplentes.

"A Coudet lo veo bien, con fuerza y convicción. Tiene mucho apoyo del grupo de jugadores y mantenemos un diálogo fluido con el técnico y los referentes. Todos coincidimos en que esto es tiempo y que en algún momento se va a dar vuelta", remarcó.

En ese sentido, lanzó un mensaje a los simpatizantes: "Hay que convivir en la incomodidad. Entendemos la bronca de los hinchas, pero lo que necesitamos es unión y tiempo para que el equipo vuelva a ser lo que era".

Di Carlo, sobre las transmisiones de los partidos de River y los comentarios en contra de Juan Pablo Varsky: “Lo que vemos todos. Una situación increíblemente rara”.