Marcelo Gallardo, en la mira de la Selección de Ecuador + Agregar ámbito en









El extécnico de River comenzó a sonar fuerte para reforzar el banco de la Tricolor en las últimas horas, aunque todavía está lejos de cerrarse.

Marcelo Gallardo es el posible reemplazante de Sebastián Becaccece en la Selección de Ecuador.

Marcelo Gallardo ve con buenos ojos volver a dirigir y se le abrió una importante opción: Ecuador despidió a Sebastián Becaccece después del Mundial 2026 y se encuentra sin entrenador. Ante esta situación, desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol afirman tenerlo en la órbita de reemplazantes.

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Según varias fuentes, Gallardo no solo está muy bien considerado, sino que Francisco Egas, presidente de la Federación, ya se comunicó con él para saber si le parecía atractivo el proyecto que le propusieron: dirigir hasta la cita mundialista de 2030. De momento, no se confirmaron negociaciones formales respecto al salario o a las condiciones del contrato.

Marcelo Gallardo en su segundo ciclo en River. En este último tiempo, el entrenador argentino estuvo inactivo luego de su salida de River en febrero de este año, cerrando un segundo ciclo muy por debajo de las expectativas del hincha millonario. Además, participó activamente del panel de ESPN para seguir el recorrido de la Selección argentina en su aventura por Estados Unidos.

Durante su segundo ciclo al mando de la institución de Núñez, el Muñeco permaneció 18 meses en el cargo sin poder levantar ningún título. Además, un mal arranque en el torneo local terminó condicionando su continuidad. Este desenlace contrasta fuertemente con su primera etapa, en la que conquistó 14 trofeos —incluidas dos Copas Libertadores—, un hito que lo consagró como uno de los técnicos más emblemáticos en la historia riverplatense.

River ganó el "mano a mano" más importante de la historia ante Boca: la final de la Copa Libertadores 2018. Télam Por otro lado, Ecuador quedó eliminado en el Mundial de Norteamérica frente a México, por los dieciseisavos de final. La finalización del contrato de Becaccece y la mala relación con la hinchada, hizo que la federación tome cartas en el asunto y decida no proponer una renovación al técnico argentino.

El otro entrenador argentino que suena para Ecuador Aunque el nombre de Marcelo Gallardo suena con fuerza y en Ecuador se aguarda con expectativa el cierre de su contratación, la Federación ya tiene un Plan B: Luis Zubeldía. El técnico argentino se desvinculó recientemente del Fluminense y, en caso de que la "operación Muñeco" no prospere, su perfil también es muy bien valorado por la dirigencia. Este jueves, Luis Zubeldía dejó de ser el entrenador de Fluminense. Un factor clave que juega a favor del exLanús es su exitoso paso por el fútbol de ese país dirigiendo a Liga de Quito, donde se ganó el cariño de los hinchas. Durante su ciclo de un año y medio, conquistó la Copa Sudamericana 2023 y el campeonato local, un antecedente ganador que genera mucha ilusión en el entorno de la Tri.