Luego de los terremotos en la zona oeste de Colombia, que paralizó a todo el país, la Conmebol decidió suspender el partido de ida por la Copa Sudamericana entre River e Independiente Santa Fe. El encuentro debía disputarse el miércoles a las 21.30 en Medellín, una de las zonas que fue atravesada por este desastre natural, aunque no sufrió daños de gravedad.
Copa Sudamericana: se confirmó la fecha y hora del partido entre River e Independiente Santa Fe
Luego de que este lunes se suspendiera el partido de ida entre ambos por la copa internacional, el ente sudamericano dio a conocer las nuevas fechas. Además, el presidente de River aseguró que los hinchas argentinos que viajaron a Colombia recibirán ayuda.
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Finalmente, este martes por la tarde el ente sudamericano confirmó cuándo serán las nuevas fechas para disputar los octavos de final: la ida se dará el miércoles 19 de agosto a las 21.30 horas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y la vuelta, en el Estadio Monumental, se jugará el miércoles 26 de agosto a las 21.30.
Los terremotos en el país cafetero están generando la empatía del mundo entero. Equipos como el Real Madrid, Vasco Da Gama y Atlético Paranaense sacaron sus respectivos comunicados para ponerse a disposición. En cuanto a la liga colombiana, la DIMAYOR decidió reprogramar los partidos que debían disputarse para llevarle tranquilidad al pueblo colombiano y brindar ayuda a la gente que lo necesitaba.
Durante la mañana del lunes se registraron terremotos en Cali, Chocó, Manizales y Pereira, el máximo con una magnitud de 7.4 en la escala de Richter. Además, en Bogotá y Medellín también se reportaron grietas en algunas estructuras, aunque no con el volumen que notificaron las otras ciudades.
River ayudará a los hinchas en Colombia
Este martes, además del comunicado de la Conmebol, el presidente Stéfano Di Carlo dio una conferencia de prensa para aclarar las cuestiones que mantenían en vilo a los fanáticos millonarios. Entre ellas, que sucederá con las personas que viajaron a Colombia para el partido que se debería jugar este miércoles: “Desde el club vamos a ayudar a los hinchas con el nuevo viaje a Colombia”, confirmó.
Además, el partido contra Independiente Santa Fe era el apuntado para terminar de confirmar si Eduardo Coudet continuaría como entrenador de River, aunque Di Carlo desestimó que sea así: “Lo veo bien, con fuerza y convicción. Tiene mucho apoyo del grupo de jugadores y mantenemos un diálogo fluido con el técnico y los referentes. Todos coincidimos en que esto es tiempo y que en algún momento se va a dar vuelta”, sentenció.
En cuanto a los hinchas, concluyó en que hay que esperar los plazos de cada entrenador y que no buscarán despedir a alguien por una mala racha: "Hay que convivir en la incomodidad. Entendemos la bronca de los hinchas, pero lo que necesitamos es unión y tiempo para que el equipo vuelva a ser lo que era", aseguró el presidente Di Carlo.