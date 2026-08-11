Copa Sudamericana: se confirmó la fecha y hora del partido entre River e Independiente Santa Fe + Agregar ámbito en









Luego de que este lunes se suspendiera el partido de ida entre ambos por la copa internacional, el ente sudamericano dio a conocer las nuevas fechas. Además, el presidente de River aseguró que los hinchas argentinos que viajaron a Colombia recibirán ayuda.

River ya sabe qué días se jugarán sus duelos por los octavos de final de la Copa Sudamericana, contra Independiente Santa Fe.

Luego de los terremotos en la zona oeste de Colombia, que paralizó a todo el país, la Conmebol decidió suspender el partido de ida por la Copa Sudamericana entre River e Independiente Santa Fe. El encuentro debía disputarse el miércoles a las 21.30 en Medellín, una de las zonas que fue atravesada por este desastre natural, aunque no sufrió daños de gravedad.

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Finalmente, este martes por la tarde el ente sudamericano confirmó cuándo serán las nuevas fechas para disputar los octavos de final: la ida se dará el miércoles 19 de agosto a las 21.30 horas, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y la vuelta, en el Estadio Monumental, se jugará el miércoles 26 de agosto a las 21.30.

El partido de vuelta será en el Estadio Monumental, el miércoles a las 21.30 horas. @RiverPlate Los terremotos en el país cafetero están generando la empatía del mundo entero. Equipos como el Real Madrid, Vasco Da Gama y Atlético Paranaense sacaron sus respectivos comunicados para ponerse a disposición. En cuanto a la liga colombiana, la DIMAYOR decidió reprogramar los partidos que debían disputarse para llevarle tranquilidad al pueblo colombiano y brindar ayuda a la gente que lo necesitaba.

Durante la mañana del lunes se registraron terremotos en Cali, Chocó, Manizales y Pereira, el máximo con una magnitud de 7.4 en la escala de Richter. Además, en Bogotá y Medellín también se reportaron grietas en algunas estructuras, aunque no con el volumen que notificaron las otras ciudades.

River ayudará a los hinchas en Colombia Este martes, además del comunicado de la Conmebol, el presidente Stéfano Di Carlo dio una conferencia de prensa para aclarar las cuestiones que mantenían en vilo a los fanáticos millonarios. Entre ellas, que sucederá con las personas que viajaron a Colombia para el partido que se debería jugar este miércoles: “Desde el club vamos a ayudar a los hinchas con el nuevo viaje a Colombia”, confirmó.

Además, el partido contra Independiente Santa Fe era el apuntado para terminar de confirmar si Eduardo Coudet continuaría como entrenador de River, aunque Di Carlo desestimó que sea así: “Lo veo bien, con fuerza y convicción. Tiene mucho apoyo del grupo de jugadores y mantenemos un diálogo fluido con el técnico y los referentes. Todos coincidimos en que esto es tiempo y que en algún momento se va a dar vuelta”, sentenció. Stéfano Di Carlo, el presidente de River. En cuanto a los hinchas, concluyó en que hay que esperar los plazos de cada entrenador y que no buscarán despedir a alguien por una mala racha: "Hay que convivir en la incomodidad. Entendemos la bronca de los hinchas, pero lo que necesitamos es unión y tiempo para que el equipo vuelva a ser lo que era", aseguró el presidente Di Carlo.