El insólito "equipo ideal" de Leonardo Ponzio

El fogoso mediocampista -también defensor- sorprendió al dar los nombres que querría que lo acompañen en ese elenco. En rigor, dio sus preferencias en un eventual equipo de fútbol 5, a lo que seguramente se dedicará para despuntar el vicio, ahora que dejó el profesionalismo.

Sin inmutarse, Ponzio dijo: "Armani, Pinola, Maidana, Vangioni, Mercado... Y Ponzio", sumándose como primer suplente de ese particular elenco.

El campeón con River de las Copas Libertadores 2015 y 2018 eligió al actual arquero de River, y a la primera defensa que tuvo el DT Marcelo Gallardo en su ciclo en el club, con la modificación de Javier Pinola por Ramiro Funes Mori. Dicha zaga es recordada por su fiereza y, por ejemplo, haber eliminado a Boca de la Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 usando recursos extremos.

En las redes sociales no esperaron para replicar con humor a ese equipo "batallador" y, por caso, uno señaló: "Bueno Ponzio. Solo quería jugar un fútbol 5, no que me caguen a patadas".

Otro posteó: "Los pibardos después de enfrentar a este equipo", con esta imagen:

ponzio patada.jpg

Otro puso: "Doble canillera para enfrentar a esos carniceros", con la siguiente imagen:

maradona canilleras.jpg

Y finalmente, la asombrosa respuesta de Leonardo Ponzio: