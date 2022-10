River: Jorge Brito arremetió contra Beligoy por los arbitrajes

El presidente de River Plate, Jorge Brito, despotricó contra los arbitrajes que "perjudicaron a River" a lo largo del campeonato e hizo énfasis en la tarea de los arbitrajes en el fútbol argentino, que desde hace un tiempo tienen la sensación de que han sido perjudicados, al respecto señaló: "No quiero calificar a los arbitrajes, por eso no quise hablar después del partido con Patronato, pero no es por lo que firmó (Federico) Beligoy. Yo creo que si un árbitro es un desastre lo puede decir, lo que no hay que hacer es entrar en cuestiones personales".