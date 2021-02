Ponzio sacudió la tranquilidad de River y le puso fecha a su retiro del fútbol

En esa misma línea, Ponzio agregó: "¿Qué voy a hacer después? Gran pregunta. Me dijeron que me tengo que aburrir un tiempo, no mucho, porque después caminamos por las paredes. Y luego volver al fútbol, ojalá que pueda en River. Entrenador no me veo, sí ver jugadores de abajo".

Y profundizó en ese concepto: “Estoy tratando de prepararme en algo de lo que podía venir, en la formación de jugadores, por ejemplo. En ver qué jugadores llegan y cómo llegan, cómo se manejan. Cuando venís a River todo te asombra, todo te sacude y te lleva seis meses o un año adaptarte porque no es lo mismo que en otros lados y la exigencia es el doble. Me gustaría ir por ese lado, por ver jugadores del paladar de este club”.

El mediocampista que estuvo en el descenso y que fue parte de la final contra Boca en Madrid también avisó: "Todos esperan que el después de Gallardo sea un Ponzio o un Maidana, pero hay que prepararse, Gallardo se preparó. No es ponerse un saco y pararse al lado de la raya. Hoy no me veo. Quizás en 6 meses cambie y me prepararé".

Para cerrar, el ex Newell's confesó: "Si vamos bien en la Copa, me encantaría seguir hasta diciembre, pero vamos a ver, no puedo ir más allá. Tampoco quiero ser la piedrita para los chicos que surjan. Mientras compita, voy a estar".