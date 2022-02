Valentín Castellanos, el delantero que quiere River, reveló sus ganas de jugar en el "Millonario"

River plantea realizar una operación similar a la que hizo con Barco: un elevado préstamo más una obligación de compra con la chance de adquirirlo en varias cuotas. En Estados Unidos, está opción no la verían con buenos ojos.

Mientras que desde el entorno del futbolista le aconsejaron que continúe en el New York City FC hasta junio, su representante afirmó que tanto River y Palmeiras siguen en carrera para hacerse con sus servicios.

El propio Castallanos habló y evidenció sus ganas de jugar en River

"Sería lindo llegar a River para crecer. No es fácil de un día para el otro porque hay que llegar a un acuerdo entre los clubes. Es una vidriera para la Selección jugar en tu país y en un grande como River y con Gallardo. Sería muy bueno", afirmó el atacante mendocino de 23 años en diálogo con Radio Mitre.

Castellanos reveló hace unas semanas que se comunicaron con él desde el cuerpo técnico de River en estos meses. "Se contactaron de River conmigo y con mi agente. Me plantearon la situación de si quería venir para acá, y obvio que si te llama Gallardo, que es uno de los mejores técnicos del mundo, no se le puede decir que no".