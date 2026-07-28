Rosario Central sorprendió con la incorporación de una delantera de EEUU: quién es

Conocé la historia de la jugadora estadounidense del "Canalla" que llamó la atención en el fútbol argentino femenino y sueña con el ascenso a su Primera División.

Rosario Central sorprendió con la incorporación de una delantera de Estados Unidos: quién es

El equipo femenino de Rosario Central dio la nota al contratar a su primera jugadora estadounidense. Se trata de la delantera Zoey Kuhn , de 23 años y oriunda de California, que llegó en abril de este año.

Desde que se vistió con la 9 del "Canalla", la jugadora ya convirtió siete goles, cumpliendo con las expectativas puestas en ella.

El sábado pasado, en la décima fecha del campeonato femenino de Primera B de la AFA, Central venció por 5 a 0 a UAI Urquiza en el Estadio Gigante de Arroyito , y la estadounidense fue figura y anoto un gol.

"Me sentí muy bienvenida. Las chicas con muy buenas y el club es increíble", contó Zoey en una entrevista realizada en el programa de streaming local "Qué pasó el sábado". A pesar de las dificultades del lenguaje, ya toma mate, conoció el fernet y come asado.

"Me gusta el río, es muy hermoso. Simplemente me gustan las calles, la vida que tienen. La gente acá es muy amable", afirmó la joven futbolista.

Como era de esperar, la estadounidense se sorprendió con la "intensidad del juego masculino" y la multitudinaria asistencia a la cancha. "La mayor diferencia es la física. El énfasis está en la velocidad y la fuerza. Hay que jugar rápido", sostuvo en comparación a la liga estadounidense.