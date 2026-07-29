Messi terminó sus vacaciones en Rosario y regresa a Miami para sumarse al Inter + Agregar ámbito en









El astro argentino partió desde Rosario con destino a los Estados Unidos luego de disfrutar de unos días junto a su familia en su ciudad natal.

Messi terminó sus vacaciones en Rosario y regresa a Miami para sumarse al Inter Miami

Lionel Messi terminó sus vacaciones en Rosario, y emprendió su viaje de retorno a los Estados Unidos. El capitán de la Selección argentina tomó un vuelo nocturno el martes y se estima su arribo a suelo norteamericano durante las primeras horas del miércoles.

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El jugador del Inter Miami no se volvió con la delegación oficial que regresó a Buenos Aires junto al cuerpo técnico y la dirigencia de la AFA luego de la derrota ante España por la final del Mundial 2026 y optó por trasladarse de forma directa junto a su familia en un vuelo privado hacia su ciudad natal.

Durante su estadía en suelo santafesino, el futbolista aprovechó el tiempo libre para tener encuentros familiares junto a su padre Jorge y presenciar un partido de Leones FC, club del cual es propietario y que lidera su hermano Matías.

Back on home soil in Rosario, Lionel Messi set aside a moment to take in a grassroots fixture at Arroyo.



Via: Leones de Rosario FC



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@Inter Miami FC La primera alternativa en agenda se presentará este mismo sábado, jornada en la que Inter Miami se medirá en condición de local frente a Columbus Crew en una nueva fecha de la MLS. Si bien no está confirmada su presencia dentro del campo de juego para dicho compromiso en el Nu Stadium, no se descarta que el atacante asista a las instalaciones del estadio para presenciar el partido desde el sector de palcos junto a su esposa e hijos.

En caso de que no sea en el compromiso por la liga local, la vuelta del diez del Inter Miami a la competencia oficial podría ser el miércoles 5 de agosto, fecha en la que el conjunto de Guillermo Hoyos debute en la Leagues Cup enfrentando a San Luis.