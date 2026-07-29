Rodolfo Arruabarrena define la formación para Boca vs O'Higgins en la revancha de la Copa Sudamericana + Agregar ámbito en









El entrenador de Boca define como será la formación del "Xeneize" para la revancha copera del jueves 30 de julio en Chile, desde las 21:30.

Rodolfo Arruabarrena define la formación para Boca vs. O'Higgins en la revancha de la Copa Sudamericana

Tras la victoria de la semana pasada por la mínima en la Bombonera, Boca viajará a Chile en búsqueda de asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Boca tiene un 1-0 de ventaja y el entrenador Rodolfo Arruabarrena está próximo a definir la formación titular para enfrentar a O'Higgins.

Cabe destacar que el DT viene de darle descanso al capitán Leandro Paredes junto a otros jugadores ante Deportivo Riestra para poner lo mejor en Chile. Desde ya que esto le salió muy caro ya que Boca fue goleado por 3-0 en el debut del Clausura.

En Chile, volverá a poner a tres de los cuatro del fondo que jugaron en la ida en la Bombonera: Figal, Costa y Lautaro Blanco. Además, Leandro Lozano mejoró y se perfila para reemplazar a Dylan Gorosito en el lateral derecho.

En la mitad de cancha volverían Paredes y Santiago Ascacibar, rodeados de Milton Delgado y Tomás Aranda, saliendo en ese caso el pibe Leonel Flores.

Las otras fijas son Sebastián Villa y Merentiel, los experimentados delanteros extranjeros que también fueron titulares en la ida. La posible formación de Boca vs. O'Higgins Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Sebastián Villa y Miguel Merentiel.