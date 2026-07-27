Rosario Central intimó a Pablo Quirno por sus críticas tras la polémica foto sin Lionel Messi y Lionel Scaloni

El club rosarino le envió una carta documento al canciller tras acusarlo de difamar a la institución por sus dichos en redes sociales. Le dio 48 horas para retractarse y advirtió que, si no lo hace, iniciará una demanda por daños y perjuicios.

Rosario Central intimó a Pablo Quirno por sus críticas tras la polémica foto sin Messi y Scaloni.

Rosario Central le envió este lunes una carta documento al canciller Pablo Quirno luego de que el funcionario cuestionara públicamente al club por una imagen publicada en redes sociales para felicitar a la Selección argentina tras el subcampeonato en el Mundial 2026 , en la que no aparecían Lionel Messi ni Lionel Scaloni .

La presentación lleva la firma del presidente de la institución, Gonzalo Belloso , quien sostiene que las afirmaciones de Quirno "son falsas, maliciosas, malintencionadas y ofensivas" y rechaza que la ausencia del capitán y del entrenador haya tenido relación con su vínculo con Newell's Old Boys .

La controversia comenzó luego de que Rosario Central publicara una fotografía del seleccionado argentino tras la derrota en la final del Mundial. En la imagen no aparecían Messi ni Scaloni, lo que motivó una dura reacción de Quirno en su cuenta de X.

"Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame", escribió Quirno.

Siempre se puede ser más odioso…sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell’s es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame. https://t.co/K5a8bsKint

Sin embargo, desde el club explicaron que la imagen elegida correspondía al encuentro frente a Jordania , el único partido del Mundial en el que Giovani Lo Celso , surgido de Rosario Central, fue titular, mientras que Messi comenzó el encuentro en el banco de suplentes.

Pese a esa aclaración, Quirno mantuvo su postura y respondió a otros usuarios: "No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable".

Qué dice la carta documento de Rosario Central

En el texto enviado al funcionario, Rosario Central sostiene que Quirno le atribuyó al club "intenciones miserables" y una conducta discriminatoria que nunca existió.

Comunicado



El Club Atlético Rosario Central informa que ha remitido una carta documento al Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, en virtud de las publicaciones realizadas por el funcionario en sus redes sociales, referidas a nuestra institución.



… pic.twitter.com/Xi6b7OhVc1 — Rosario Central (@RosarioCentral) July 27, 2026

"Su atribución de intenciones miserables, absolutamente falsas, como excluir al director técnico y al capitán de la Selección Nacional por su origen en otro club, busca, adrede, perjudicar la imagen, el prestigio y el honor de nuestra institución", señala la carta documento.

En otro de los pasajes más duros, Rosario Central sostiene que el funcionario buscó "generar una antipatía pública" contra el club y agrega: "Usted tiene y genera odio. Es inconcebible e inaceptable que promueva deliberadamente esos sentimientos de odio y discriminación hacia nuestra institución".

Asimismo, el documento recuerda que, por su condición de funcionario nacional, Quirno tiene "deberes especiales de cuidado" al realizar manifestaciones públicas y cuestiona que utilice "la autoridad y notoriedad que le otorga su función para agredir organizaciones" de la sociedad civil.

Rosario Central amenaza con iniciar acciones judiciales

Finalmente, el club intimó formalmente al canciller a "aclarar y rectificar" sus publicaciones en un plazo de 48 horas, utilizando la misma red social en la que difundió los mensajes.

En caso de no hacerlo, Rosario Central anticipó que presentará una demanda judicial por daños y perjuicios para reparar "los daños ocasionados al prestigio y trayectoria de la institución".

Además, adelantó que, si obtiene una indemnización, donará la totalidad del dinero a las divisiones inferiores de los clubes de Rosario, a través de la Asociación Rosarina de Fútbol, para que "muchos más niños puedan perseguir su sueño de ser como Lionel Messi, Lionel Scaloni, Ángel Di María, Giovani Lo Celso, entre tantos otros ídolos de nuestra querida ciudad".