El piloto argentino acaricia el top diez de los pilotos más regulares en la historia de la máxima categoría por su rendimiento y constancia, con una estadística notable.

La impresionante marca de Franco Colapinto en la Fórmula 1 que lo acerca a un Top 10 histórico

Franco Colapinto atraviesa una gran temporada en la Fórmula 1 , su segunda con Alpine, donde ya suma 19 puntos en el campeonato mundial. El piloto argentino de 23 años se consolidó en la máxima categoría del automovilismo y una estadística demuestra que su rendimiento viene con una constancia notable.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Colapinto se convirtió en el undécimo piloto con más carreras consecutivas terminadas en la historia de la Fórmula 1 . La racha de 28 competencias que arrancó en el Gran Premio de Emilia Romaña de 2025.

El dato fue aportado por el sitio Big Data F1, que monitorea las estadísticas de la "Máxima". La estadística considera únicamente las carreras en las que un piloto tomó la largada.

En la lista de los diez que lo superan aparecen nombres de distintas generaciones. Por ejemplo, Lewis Hamilton encabeza el registro con 62 carreras consecutivas terminadas entre Gran Bretaña 2018 y Países Bajos 2021.

Al británico le siguen Oscar Piastri (44, entre México 2023 e Italia 2025), Max Verstappen (43, entre Emilia Romaña 2022 y Arabia Saudita 2024), George Russell (40, entre Hungría 2024 y Miami 2026), Kimi Räikkönen (38, entre Hungría 2009 y Hungría 2013), Daniel Ricciardo (34, entre Estiria 2020 y México 2021), Nick Heidfeld (33, entre China 2007 e Italia 2009) y Carlos Sainz (31, entre Eifel 2020 y Arabia Saudita 2022).

En tanto, Fernando Alonso como Charles Leclerc cuentan con 29 cada uno —el español entre China 2013 y Bélgica 2014, el monegasco entre España 2024 y Hungría 2025—. Esto quiere decir que Colpinto podría alcanzarlos la próxima carrera y superarlos dentro de dos Grandes Premios.

En esta estadística vale aclarar que figuran pilotos de los últimos 20 años debido al incremento de los calendarios en ese plazo.

Detrás de la estadística hay una filosofía concreta de trabajo: cuidar el auto, evitar daños y no desperdiciar recursos es un principio básico en el automovilismo de alto nivel.