Ruben Insúa volverá a ser DT de San Lorenzo tras la salida de "Pipo" Gorosito + Agregar ámbito en









El entrenador tendrá su tercer ciclo en el club de Boedo luego de una reunión con el presidente, donde acordaron la cancelación de una deuda pendiente.

Ruben Insúa volverá a ser DT de San Lorenzo tras la salida de "Pipo" Gorosito

San Lorenzo tiene todo listo para que Rubén Darío Insúa vuelva a ponerse el traje de entrenador. Luego de la salida de Nestor Gorosito, el "Gallego" tuvo una reunión con el presidente del club, donde acordaron la liquidación de una deuda pendiente para ponerse de acuerdo.

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De esta manera, Insúa tendrá su tercer ciclo como director técnico de San Lorenzo, en medio de la profunda crisis que atraviesa el club. Su antecesor apenas duró ocho partidos en el cargo. En este contexto, será el cuarto entrenador del "Ciclón" en el 2026.

La llegada del "Gallego" se concretó luego de que la alternativa de Ramón Díaz quedara descartada. Recordemos que Insúa viene de dirigir a Barracas Central 74 partidos (23 victorias, 28 empates y 23 derrotas) y una histórica clasificación a la Copa Sudamericana.

El debut de Insúa será ante Independiente, en Avellaneda, el domingo 13 de septiembre. Luego enfrentará a Boca, el domingo 20. Dos clásicos para tomarle la medida a este plantel de cara a una recta final que le podría permitir cortar una racha de más de un año y medio sin ganar clásicos (Racing en 2025, el último) y soñar con meterse en los playoffs del Torneo Clausura.

Los números de Insúa como DT en San Lorenzo En sus dos ciclos anteriores, Insúa dirigió 146 partidos: consiguió 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas, con un rendimiento del 51,37% de los puntos.

En el primer de ellos, fue campeón de la Copa Sudamericana 2002 y en el último logró clasificar al equipo a la Copa Libertadores, después de tomarlo en una situación similar a la actual. Su último ciclo terminó en abril de 2024 después de una polémica salida que decidió el expresidente Marcelo Moretti.