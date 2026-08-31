GP de Italia 2026: cronograma completo de la próxima carrera de F1 en Monza y cómo verlo en vivo

El circuito en el Autódromo Nazionale di Monza tendrá 53 vueltas y una distancia total de 306,72 kilómetros, con largas rectas y fuertes zonas de frenada.

Después de la victoria de Lando Norris en Países Bajos, la Fórmula 1 vuelve con el Gran Premio de Italia 2026. La decimotercera fecha de la temporada se disputará del viernes 4 al domingo 6 de septiembre en el Autódromo Nazionale di Monza , conocido como el "Templo de la Velocidad" .

Será la primer carrera de Franco Colapinto tras ser confirmado por Alpine para la temporada 2027. El piloto llega después un fin de semana complicado en Zandvoort , donde recibió dos sanciones por infracciones bajo bandera amarilla y terminó en el puesto 14 .

La escudería francesa busca recuperar terreno en la lucha del campeonato de constructores y le llevará al argentino el paquete de actualizaciones que Pierre Gasly utilizó en Países Bajos.

El Autodromo Nazionale di Monza fue inaugurado en 1922 y forma parte del calendario del campeonato desde su primera temporada, en 1950. Con 5,793 kilómetros de extensión y 11 curvas , es uno de los trazados más rápidos de todo el campeonato.

Su característica principal son sus largas rectas , que obligan a los equipos a reducir al mínimo la carga aerodinámica para conseguir la mayor velocidad posible.

El circuito tiene tres grandes sectores de alta velocidad y varias zonas de frenada fuerte. Entre los puntos más conocidos aparecen la Variante del Rettifilo, la Variante della Roggia, las dos curvas de Lesmo, la Variante Ascari y la Curva Alboreto, conocida como Parabolica.

La carrera está prevista a 53 vueltas, con una distancia total de 306,72 kilómetros. El récord oficial es de 1:20.901, establecido por Lando Norris en 2025.

Las tribunas suelen teñirse de rojo y la carrera se convierte en uno de los momentos más importantes del año para Ferrari. La presión de correr en casa es un factor adicional para Charles Leclerc y Lewis Hamilton, que buscarán darle a la escudería italiana un resultado destacado frente a su público.

Cómo llega Franco Colapinto y Alpine al GP de Italia

Franco Colapinto llega a Monza después de un GP de Países Bajos que terminó siendo mucho más complicado de lo que esperaba. El argentino había largado desde el puesto 14 y consiguió avanzar durante las primeras vueltas, pero una maniobra terminó condicionando su carrera.

El piloto recibió un drive-through por adelantar a Yuki Tsunoda cuando había bandera amarilla debido al incidente de Max Verstappen. Colapinto explicó después que la señal había aparecido cuando ya estaba realizando la maniobra y que, por las condiciones de pista, consideraba que frenar bruscamente podía ser todavía más peligroso.

Más adelante recibió una segunda sanción de diez segundos por otra infracción relacionada con una bandera amarilla. En total, le aplicaron tres puntos de penalización sobre su superlicencia y terminó la carrera en el puesto 14.

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El resultado contrastó con el rendimiento que mostró Pierre Gasly. El francés terminó décimo y sumó un tanto después de su octavo lugar en la carrera Sprint, pero lo más importante para Alpine fue comprobar que las actualizaciones generaron una mejora en el rendimiento.

El paquete incluía modificaciones en el piso, el difusor, el alerón trasero y los pontones. Originalmente, Alpine tenía previsto introducir estas mejoras en Monza, pero logró llevarlas a Países Bajos.

Como solo había piezas suficientes para un auto, Gasly fue quien las utilizó en Zandvoort y Colapinto las tendrá este fin de semana.

Actualmente, la escudería francesa ocupa el sexto lugar entre los constructores, con 63 puntos, por detrás de Racing Bulls que tiene 66.

You think you know how contract negotiations go? Think again. pic.twitter.com/3yf6qVZCev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) August 27, 2026

GP de Italia 2026: cronograma completo

Viernes 4 de septiembre

Prácticas libres 1: 08:30 (hora Argentina).

Prácticas libres 2: 12:00

Sábado 5 de septiembre

Prácticas libres 3: 07:30

Clasificación: 11:00

Domingo 6 de septiembre

Carrera: 10:00

Calendario de Formula 1 2026

Tras el paso por GP de Países Bajos, la temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará con un calendario extenso que recorrerá distintos continentes hasta diciembre: