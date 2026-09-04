Con las mejoras de su Alpine, Colapinto terminó 9° en las prácticas libres de Monza + Agregar ámbito en









En la práctica libre 1 del Gran Premio de Italia, el piloto argentino un buen desempeño con su renovado monoplaza.

Con las mejoras de su Alpine, Colapinto terminó 9° en las prácticas libres de Monza @alpinef1team

Franco Colapinto, que estrenó las mejoras de su Alpine, contabilizó 27 vueltas en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Italia y se posicionó en el 9° lugar. El piloto argentino, que no logró completar un giro rápido con gomas rojas, tuvo una práctica positiva en el primer intento con las actualizaciones.

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El corredor confirmado para Alpine en 2027 marcó 1:24.028 en su mejor intento, para ubicarse a 1.020 del tiempo de punta. Aunque el dato sobresalienta es que giró a 0.022 del mejor registro de Audi que tuvo Gabriel Bortoleto (8°) y a 0.226 del tiempo más destacado de Racing Bulls que firmó Arvid Lindblad (7°). Una medida clave en la pelea por ser el mejor del resto.

Pierre Gasly, compañero de Colapinto, cedió su butaca al rookie Paul Aron: el estonio sumó 23 vueltas, firmó un tiempo de 1:24.177 y quedó 10° a 0.149 del argentino.

Colapinto no logró completar un giro rápido con gomas rojas durante la sesión, aunque la práctica fue evaluada de manera positiva como primer contacto con las actualizaciones.

El Top 10 de la FP1 en el Gran Premio de Italia Leclerc Hamilton Russell Lawson Antonelli Norris Lindblad Bortoleto Colapinto Aron