Encontraron muerto al bartender argentino que estaba desaparecido en Colombia

El cuerpo de Pablo Carrizo Hryc fue hallado en Montería y las autoridades investigan si murió en un accidente de tránsito cuando viajaba hacia Cartagena.

Investigan si Carrizo murió en un accidente de tránsito mientras viajaba por la ruta que conecta Medellín con Cartagena.

La búsqueda de Pablo Carrizo Hryc , el argentino que había sido reportado como desaparecido en Medellín desde el 18 de agosto , terminó con el hallazgo de su cuerpo en la ciudad de Montería , en el departamento colombiano de Córdoba, ubicado en la región del Caribe.

Carrizo era reconocido en el ámbito de la coctelería y la hotelería por su trabajo como embajador de la World Class Competition Colombia Master . Al momento de su desaparición, se encontraba en Medellín realizando una consultoría para el restaurante de un hotel.

El bartender argentino fue visto por última vez en el barrio El Poblado , al sur de Medellín. Según informaron sus allegados, había salido del establecimiento donde realizaba la consultoría con destino a Cartagena , ciudad en la que vivía junto a su esposa e hija.

Los primeros informes indican que Carrizo habría muerto en un accidente de tránsito mientras viajaba por la ruta que conecta Medellín con Cartagena. Sin embargo, las autoridades todavía investigan las circunstancias del hecho y analizan si existieron fallas mecánicas en el vehículo en el que se trasladaba.

Pablo Carrizo Hryc se definía como un “argentino con corazón colombiano” . Durante su formación estudió coctelería clásica y moderna, gerencia de bares, sommelier y cocina. Además, obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas Hoteleras en la Universidad de Morón, en Buenos Aires.

A lo largo de su trayectoria profesional trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela. También colaboró con artículos especializados para revistas y diarios de Argentina y Colombia.

En 2011 regresó a Colombia como líder de la World Class Competition, una función con la que consolidó su reconocimiento dentro del mundo de la coctelería y la hotelería.

La noticia de su muerte generó conmoción entre colegas, amigos y referentes del sector gastronómico, quienes habían participado de la búsqueda desde que se perdió contacto con él. La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió su muerte.