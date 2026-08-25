Por pedido de Gorosito, San Lorenzo llegó a un acuerdo para la incorporación a préstamo de un delantero del fútbol argentino. Conocé los detalles.

Lo quisieron River y Boca hace unos años, pero ahora será refuerzo de San Lorenzo

Facundo Farías dejará Estudiantes de La Plata y se convertirá en nuevo jugador de San Lorenzo , luego del acuerdo alcanzado este martes entre ambos clubes por un préstamo durante 12 meses .

Será con un cargo de u$s150.000 y una opción de compra de u$s3 millones por el 70% de su ficha, mientras el conjunto de Boedo asumirá solamente una parte de su elevado contrato.

Uno de los principales obstáculos para concretar la negociación era precisamente el salario que Farías percibe actualmente en Estudiantes, una cifra difícil de afrontar en su totalidad para la economía de San Lorenzo .

Finalmente, las dirigencias encontraron una fórmula para destrabar la operación: el “Ciclón” abonará el 60% del sueldo y el “Pincha” continuará haciéndose cargo del 40% durante el período de la cesión.

El acuerdo también contempla una opción de compra de u$s3 millones por el 70% de los derechos económicos del futbolista, que San Lorenzo podrá ejecutar una vez finalizado el préstamo.

Estudiantes, al mismo tiempo, se reserva alternativas de repesca durante la cesión, lo que le permitiría recuperar al atacante en determinadas ventanas de mercado en caso de necesitarlo nuevamente o modificar sus planes deportivos.

La llegada de Farías fue solicitada especialmente por Néstor “Pipo” Gorosito, quien conoce perfectamente al delantero debido a que lo dirigió durante su etapa en Colón de Santa Fe.

El entrenador incluso había sido contundente públicamente al referirse al futbolista y lo calificó como “uno de los mejores jugadores del fútbol argentino”, aunque reconocía que su incorporación presentaba dificultades económicas.

Farías buscará ahora recuperar en Boedo el nivel que mostró durante sus primeros años en Colón, donde apareció como una de las mayores promesas del fútbol argentino y fue campeón de la Copa de la Liga 2021.

Su rendimiento en Santa Fe, posteriormente, le permitió ser transferido al Inter Miami, donde llegó a compartir plantel con Lionel Messi, aunque una grave lesión ligamentaria condicionó su continuidad en Estados Unidos.

A comienzos de 2025, Estudiantes realizó una fuerte inversión para repatriarlo y lo convirtió en una de las incorporaciones más costosas de la historia de la institución. Sin embargo, su paso por La Plata estuvo lejos de cumplir con las expectativas.

Farías acumuló 49 partidos y solamente dos goles con la camiseta albirroja, con una gran cantidad de apariciones desde el banco de suplentes y sin conseguir establecerse definitivamente entre los titulares.

Su protagonismo disminuyó todavía más durante el actual semestre bajo la conducción de Alexander Medina, al punto de acumular apenas 101 minutos durante el comienzo del segundo semestre y quedar relegado en varios de los partidos más importantes.

La lesión de Tiago Palacios había vuelto a abrir una posibilidad dentro del plantel, pero la decisión del futbolista y de la dirigencia fue avanzar con una salida que le permitiera recuperar continuidad.

Además, la transferencia tendrá una consecuencia adicional para Estudiantes en el mercado de pases: el club platense quedará habilitado para incorporar un reemplazante hasta el miércoles 2 de septiembre a las 18, debido al mecanismo reglamentario activado a partir de la transferencia de Orlando Gill desde San Lorenzo al Lille.