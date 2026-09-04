El mercado inmobiliario pierde impulso: qué pasó con los precios de las propiedades en agosto

Los departamentos subieron 0,9% interanual en AMBA, mientras los alquileres aumentaron 21,1% y la oferta de viviendas en renta creció más de 300%.

En el segmento de departamentos en venta, el precio mediano del metro cuadrado en dólares en AMBA registró una variación interanual positiva de apenas 0,9%. Por zonas, CABA mostró un valor de u$s2.630 por m².

El mercado inmobiliario del AMBA comenzó a mostrar en agosto señales de una pausa en la recuperación que había registrado durante los últimos meses. Los precios de venta en dólares permanecieron prácticamente estables, aunque con bajas mensuales en buena parte de las zonas, mientras que los alquileres continuaron en ascenso en pesos.

Los datos surgen del relevamiento elaborado por la Universidad de San Andrés (UdeSA) y Mercado Libre , que analiza las publicaciones activas de propiedades en la plataforma y permite seguir la evolución de los valores por localidad y tipo de inmueble. El informe utiliza información acumulada desde 2017 y los datos correspondientes a agosto fueron relevados hasta el 25 de ese mes.

En el segmento de departamentos en venta , el precio mediano del metro cuadrado en dólares en AMBA registró una variación interanual positiva de apenas 0,9%. Por zonas, CABA mostró un valor de u$s2.630 por m², GBA Norte de u$s2.208, GBA Sur de u$s1.629 y GBA Oeste de u$s1.538.

La comparación mensual, en cambio, mostró una leve corrección: los departamentos bajaron 0,7% en CABA, 0,5% en GBA Norte y 0,4% en GBA Oeste, mientras que GBA Sur fue la única zona con una variación positiva, de 0,1%.

El comportamiento de las casas fue más heterogéneo. En agosto, el precio mediano por m² alcanzó los u$s1.316 en CABA, u$s903 en GBA Norte, u$s684 en GBA Oeste y u$s647 en GBA Sur. En términos interanuales, el promedio del AMBA no mostró variación, aunque detrás de ese resultado hubo movimientos contrapuestos según la zona.

GBA Norte fue el principal foco de valorización para este tipo de propiedad, con una suba interanual del 4,8%, mientras que CABA cayó 3,2%, GBA Oeste retrocedió 2,4% y GBA Sur bajó 0,7%.

Dentro del conurbano, Pilar se destacó por la evolución del precio de las casas, con un incremento interanual del 15,3%, hasta u$s873 por m². En departamentos, Ezeiza encabezó las subas, con un avance del 8,8% y un valor mediano de u$s2.024 por m².

En CABA, mientras tanto, los valores también mostraron diferencias importantes según el barrio. Núñez y Palermo se mantuvieron entre los mercados más caros para departamentos, con valores de u$s3.436 y u$s3.421 por m², respectivamente. Belgrano quedó en tercer lugar, con u$s3.319.

El relevamiento también registró una señal relevante sobre la demanda. Según el informe, la recuperación de la actividad se interrumpió, con una caída de los contactos sobre propiedades en venta tanto en la comparación mensual como interanual. En CABA, la demanda de departamentos cayó 12,6% interanual en julio y 12,1% frente a junio. Fue, además, la primera baja interanual después de cuatro meses consecutivos de crecimiento.

El estudio vincula este cambio de dinámica con el financiamiento hipotecario: aunque las tasas ofrecidas permanecen por debajo de los máximos registrados a fines de 2025, las condiciones efectivas de acceso al crédito se endurecieron durante 2026. El propio informe plantea que habrá que esperar nuevos relevamientos para determinar si esta contracción se consolida.

Alquileres: subas de hasta 29% en un año

Mientras la venta atraviesa un escenario de mayor cautela, el mercado locativo mantuvo una dinámica ascendente. En agosto, el precio de alquiler de los departamentos en AMBA aumentó 1,9% mensual en pesos corrientes y 21,1% interanual. Para las casas, las subas fueron de 2,8% mensual y 22,1% interanual.

CABA volvió a mostrar el mayor incremento interanual en departamentos, con una suba del 29%, seguida por GBA Sur, con 25,3%, y GBA Norte y GBA Oeste, ambas con 19,2%. El precio mediano por m² alcanzó $19.355 en CABA, $16.270 en GBA Norte, $12.889 en GBA Sur y $12.857 en GBA Oeste.

En el caso de las casas, GBA Sur registró el mayor avance interanual, del 24,4%, mientras que CABA aumentó 19,7%, GBA Norte 18% y GBA Oeste 17,3%.

Sin embargo, el mercado locativo también presenta un cambio importante del lado de la oferta. La cantidad de departamentos disponibles para alquilar en AMBA aumentó 319,3% desde noviembre de 2023, según los datos relevados al 25 de agosto de 2026.

En cuanto a las zonas con mayor interés de los usuarios, Palermo encabezó las visitas tanto para venta como para alquiler en CABA. En el Gran Buenos Aires, Olivos lideró el ranking de GBA Norte, Ramos Mejía el de GBA Oeste y La Plata el de GBA Sur.

Así, el escenario que deja agosto combina precios de venta relativamente estables en dólares, una demanda que perdió fuerza y alquileres que todavía avanzan en pesos, aunque con una oferta locativa muy superior a la de los últimos años.