La Fómula 1 hará un homenaje a Cars por su 20 aniversario en Monza: el Rayo McQueen será el safety car + Agregar ámbito en









Este fin de semana el GP de Italia se viste de rojo para celebrar la emblemática película de Disney que sigue marcando a las nuevas generaciones.

Durante el GP de Italia 2026, la Fórmula 1 rendirá homenaje a la película de Disney con la presencia del Rayo McQueen en la pista. redes sociales

La Fórmula 1 y Disney reforzaron este año su alianza con una colaboración especial que podrá verse este fin de semana en el GP de Italia. Monza tendrá como protagonista a Cars, la película de Disney y Pixar que celebra el 20° aniversario de su primera entrega.

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Para conmemorar la fecha, el Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, que funciona como Safety Car de la Fórmula 1 durante esta temporada, tendrá una decoración especial inspirada en el personaje de la película.

Sorry, Lightning pic.twitter.com/iPnViLvOUt — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 3, 2026 El Safety Car de la F1 se transformará por Cars El vehículo de seguridad dejará de lado su tradicional combinación de negro y rojo para adoptar una imagen completamente roja. Además, llevará el logo de Cars como parte de la celebración por las dos décadas transcurridas desde el estreno de la primera película de la saga.

Los espectadores que concurran al circuito de Monza también tendrán la posibilidad de presenciar una vuelta de honor muy particular. Rayo McQueen, el protagonista de Cars, estará presente en el trazado a través de un vehículo que reproduce la apariencia del famoso personaje.

La colección de Fórmula 1 y Cars El Gran Premio de Italia también será el punto de partida para una nueva línea de productos inspirados en la Fórmula 1 y el universo de Cars. Los artículos estarán disponibles inicialmente en el circuito de Monza y luego llegarán a otros mercados del mundo.

La propuesta incluirá accesorios, objetos de colección y miniaturas de autos fabricadas por Mattel, compañía que además es socia de la Fórmula 1 para la producción de las miniaturas Hot Wheels. Barrichello y Vettel homenajearán a Michael Schumacher La actividad especial en Monza no estará limitada a la presencia de Rayo McQueen. Durante el fin de semana, Rubens Barrichello y Sebastian Vettel también participarán de una exhibición al volante de un Ferrari F2002 de Michael Schumacher. Por otra parte, la Scuderia Ferrari tendrá el domingo una decoración especial en homenaje a los 30 años de la llegada de Schumacher al equipo de Maranello. El piloto alemán, siete veces campeón del mundo, inició su etapa con Ferrari en 1996. GP de Italia 2026: cronograma completo Viernes 4 de septiembre Prácticas libres 1: 08:30 (hora Argentina).

Prácticas libres 2: 12:00 Sábado 5 de septiembre Prácticas libres 3: 07:30

Clasificación: 11:00 Domingo 6 de septiembre Carrera: 10:00 Calendario de Formula 1 2026 Tras el paso por GP de Países Bajos, la temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará con un calendario extenso que recorrerá distintos continentes hasta diciembre: Gran Premio de Italia : del 4 al 6 de septiembre

: del 4 al 6 de septiembre Gran Premio de España : del 11 al 13 de septiembre

: del 11 al 13 de septiembre Gran Premio de Azerbaiyán : del 24 al 26 de septiembre

: del 24 al 26 de septiembre Gran Premio de Singapur : del 9 a 11 de octubre

: del 9 a 11 de octubre Gran Premio de Estados Unidos : del 23 al 25 de octubre

: del 23 al 25 de octubre Gran Premio de México : del 30 de octubre al 1° de noviembre

: del 30 de octubre al 1° de noviembre Gran Premio de Brasil : del 6 al 8 de noviembre

: del 6 al 8 de noviembre Gran Premio de Las Vegas : del 19 al 21 de noviembre

: del 19 al 21 de noviembre Gran Premio de Qatar : del 27 al 29 de noviembre

: del 27 al 29 de noviembre Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre