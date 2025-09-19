San Lorenzo: Marcelo Moretti logró suspender a través de la Justicia la asamblea en la que iban a elegirse nuevas autoridades

La Justicia suspendió la reunión del 22 de septiembre tras un reclamo de Marcelo Moretti y la crisis de San Lorenzo se profundiza.

Moretti logró suspender la asamblea en la que iba a elegirse una nueva comisión directiva en el Ciclón.

El martes pasado, San Lorenzo declaró la acefalía en una reunión de Comisión Directiva y se dispuso una convocatoria con el objetivo de elegir autoridades provisorias. Sin embargo, por un reclamo del por ahora expresidente del club, Marcelo Moretti, la Justicia suspendió el encuentro del próximo 22 de septiembre.

El expresidente de San Lorenzo hizo una presentación para anular la reunión del 16 de septiembre y evitar la del 22 . Si bien su primer pedido fue rechazado y se mantiene la acefalía, el destino del club es una enorme incógnita.

El argumento del Juzgado Civil 51 para suspender la nueva reunión de Comisión Directiva fue que “ no se habría contemplado lo dispuesto en el artículo 59 del estatuto, en lo que atañe al término de antelación con que debe ser convocado dicho acto ”.

En los últimos meses, los hinchas se manifestaron varias veces en contra de Marcelo Moretti

Según el estatuto de San Lorenzo, las sesiones extraordinarias pueden hacerse “cuando el presidente o su reemplazante la convoque por sí, cuando lo solicite la Comisión Fiscalizadora o seis (6) miembros Directivos, debiendo en estos casos ser convocada la reunión dentro de los cinco (5) días de formulada la petición, citándose por correo electrónico con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación“.

Desde el Juzgado afirman que los plazos no se cumplieron, mientras que en el club de Boedo aseguran lo contrario y ya adelantaron que apelarán la medida cautelar presentada por Marcelo Moretti. En medio de este panorama, la preocupación de los hinchas crece y todavía no está claro cuáles serán los pasos a seguir para garantizar que las actividades institucionales puedan continuar.

El paso a paso de la reunión del lunes 22 de septiembre en San Lorenzo

Según comunicó el club en su página oficial, "La Mesa Directiva de la Asamblea de Representantes de Socios/as de San Lorenzo resolvió que la Asamblea Extraordinaria para elegir a los 20 miembros de la nueva Comisión Directiva se realizará este lunes 22 de septiembre, a las 18.30 horas, en el estadio Pedro Bidegain".

El Orden del Día establecido es el siguiente:

1. Designación de tres asambleístas para que en representación de la Asamblea consideren, aprueben y suscriban el acta respectiva art.54 Título del Estatuto Social.

2. Consideración de las renuncias de los integrantes de la Comisión Directiva que colocaron a la misma en situación de acefalía, por aplicación del art.45°.

3. Tratamiento y consideración del llamado a elecciones extraordinarias y elección de 20 miembros para integrar la comisión directiva transitoria.



