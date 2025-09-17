Acefalía en San Lorenzo: la Asamblea deberá definir si convoca elecciones o nombra una comisión permanente

El vicepresidente de la Asamblea de Socios, Ulises Morales, explicó los pasos a seguir e informó sobre la delicada situación institucional y económica del club.

San Lorenzo atraviesa una de las peores crisis institucionales de su historia reciente tras la acefalía provocada por las múltiples renuncias en la Comisión Directiva. La conducción quedó provisoriamente en manos de la Asamblea de Socios , que ahora deberá definir el futuro político de la institución.

El vicepresidente de la Asamblea, Ulises Morales , explicó que el cuerpo tiene un plazo de 30 días para convocar a una Asamblea extraordinaria , donde se decidirá si se conforma una comisión permanente hasta 2027 o si se llama a elecciones, siempre respetando los plazos fijados por el estatuto.

“El momento no es el mejor. En lo personal tengo bronca y decepción por lo que está pasando. Ser noticia por esta crisis institucional no es lo mejo r. Nadie puede estar por encima de San Lorenzo. Hoy nos toca asumir la conducción transitoria del club hasta que se designen las nuevas autoridades”, señaló en diálogo con TyC Sports.

Morales remarcó que todavía no hay fecha definida para la Asamblea , aunque anticipó que “probablemente sea para la semana que viene”. En ese sentido, subrayó que el proceso deberá llevarse adelante “sin irregularidades” y con estricto apego al estatuto.

"Tiene un plazo de hasta 30 días para llamar a Asamblea extraordinaria. Lo primero que tiene que decidir es si se elige una comisión permanente hasta final de mandato o si llama a elecciones”, explicó. En caso de que se opte por elecciones, la comisión transitoria debería extenderse al menos por 90 días para cumplir con el cronograma electoral.

El dirigente también detalló los escenarios posibles y las condiciones que deben cumplir los candidatos a integrar la conducción: “Cuando el estatuto prevé acefalía hay dos hipótesis. La primera es una conformación de una comisión permanente que reemplaza a los 20 miembros, siempre que falten más de seis meses de mandato, como ocurre ahora porque la gestión se termina en diciembre de 2027”.

Además, advirtió que quienes integren la nueva conducción deben tener entre cinco y diez años de antigüedad y no haber contribuido a la acefalía con su renuncia.

Por último, Morales mostró preocupación por la gravedad del presente del club. “San Lorenzo tiene pedidos de quiebra. Nombrar a una comisión para 3 meses, si bien tiene representación legal, en la práctica nadie va a querer hablar con ellos por el poco tiempo en el que vas a estar. Hoy San Lorenzo necesita un proyecto de verdad y desde lo económico que convenza a los asambleístas. El club está en estado terminal”, concluyó.