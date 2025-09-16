La Secretaría del club solicitó una reunión de Comisión Directiva urgente para este martes, donde tratarán el levantamiento de la licencia del presidente, con la amenaza de renuncias masivas todavía latente. Se define el futuro del "Ciclón".

Entre pedidos de acefalía y elecciones anticipadas, la CD de San Lorenzo define el regreso de Moretti

San Lorenzo sigue en estado de crísis y se debate por su futuro inmediato. Ante el trascendido de 10 posibles nuevas renuncias, desde la Secretaría General convocaron a una reunión de Comisión Directiva para este martes en la que podría decretarse el futuro del club.

Las opciones que tendrán que dirimir son dos, con consecuencias diferentes. Allí, el primer punto a tratar es el "pedido de levantamiento de la licencia otorgada a Marcelo Moretti" , mientras que el segundo punto es el "tratamiento de renuncias" . Así se debatirá el futuro de San Lorenzo .

Lo primero que pretenden los dirigentes que aún tienen voz y voto en San Lorenzo es rechazar el fin de la licencia del presidente. Según medios partidarios, luego pretenden conformar una nueva comisión "transitoria", cuyo rol sería el de llamar a elecciones anticipadas en el plazo de 60, 90 o 120 días.

En cuanto a las renuncias mencionadas, se dieron en el marco de la vuelta al cargo del presidente Marcelo Moretti , quien tuvo que tomarse cuatro meses de licencia luego de ser captado por una cámara oculta recibiendo coimas para asegurar la participación de un juvenil del club, en una causa que todavía sigue abierta en la Justicia.

Entre las dimisiones más destacadas se encuentran la del secretario Martín Cigna , quien denunció en los últimos días la falsificación de su firma, y del vocal Marcelo Culotta , que había sido candidato a presidente en las elecciones de 2023.

A la renuncia de Cigna se suman la de los vocales Javier Allievi, Alejandro Barros, Marcelo Culotta, Pablo García Lago, Pablo Levalle, Mariano Marino, Alan Navarro, Agustina Nordestrom y Emiliano Rodríguez.

No obstante, si Moretti resiste y logra levantar su licencia, se producirían la ola de renuncias por parte de los dirigentes de la Comisión Directiva, que desencadenarían la acefalía del club. Si esto pasa, también se tendría que llamar a elecciones anticipadas.

Por eso, este martes parece que será el día que defina el futuro de San Lorenzo, club que mientras transita tumultuosos días institucionales sigue metido en la pelea por el liderazgo de la Zona B del Torneo Clausura, con 12 puntos.

Cómo Moretti planea renovar su Comisión Directiva en medio del caos en San Lorenzo

Con la turbulencia que ha caracterizado a su gestión, Marcelo Moretti encara una semana en la que tendrá conformada una Comisión Directiva totalmente distinta a la que conformó en un principio.

Siguiendo en el mando, y con Julio Lopardo como vicepresidente primero, quien se había hecho cargo del club durante su licencia, el vicepresidente segundo será Andrés Terzano, coach ontológico y referente de las peñas del club, quien había asumido como vocal segundo.

El nuevo tesorero será Leandro Goroyeski, docente universitario que era vocal, acompañado por la protesorera Carina Farías, presidenta de la subcomisión de tenis del “Ciclón” y vocal 13° cuando Moretti ganó las elecciones, en 2023. Además, el funcionario que forma parte del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado Alejandro Tamer será el nuevo secretario de actas, quien era parte de la lista de Marcelo Culotta en 2023, y el concejal de Unión por la Patria en Marcos Paz Mateo Sagardoy oficiará como intendente.

Entre los vocales mantendrán su puesto Néstor Ortigoza, exjugador del club campeón de la Copa Libertadores 2014, la trabajadora social Soledad Boufflet y el expresidente del bloque de concejales justicialistas de Berazategui Leonardo Virardi, además de las adiciones de Noelia Lugones, Sergio Constantino y Christian Evangelista, quien había denunciado a Moretti durante su licencia.

Además, ante la contratación de un nuevo cuerpo de captación de juveniles, el secretario Martín Cigna, cuya renuncia aún no fue aceptada, acusó que se había falsificado su firma para oficializar la contratación del equipo mencionado, que será encabezado por el exjugador del club Walter Perazzo. Así, Cigna amenazó con denunciar si esto sigue ocurriendo.