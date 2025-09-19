Polémica: Conmebol anuló la expulsión de Plata tras el comunicado de Flamengo







Tras quejarse del arbitraje de Andrés Rojas en el triunfo ante Estudiantes, la Conmebol le quitó la amarilla y la expulsión al jugador del Flamengo.

Polémica: Conmebol anuló la expulsión a Plata tras el comunicado de Flamengo

A pesar de haber ganado el partido ante Estudiantes por 2-1, Flamengo explotó contra el árbitro colombiano Andrés Rojas por la segunda tarjeta amarilla mal sacada, y por lo tanto expulsión, al ecuatoriano Gonzalo Plata. Tras un reclamo logró revertir la sanción y podrá estar en el partido de revancha.

Tanta fue la bronca del conjunto brasileño, que envió un duro comunicado a la Conmebol para hacer un planteo oficial pidiendo que revierta el fallo. Y finalmente lo consiguió.

En un explosivo comunicado oficial, la institución de Río de Janeiro dijo sobre la terna arbitral. "Lo que vimos en la cancha, liderado por el árbitro colombiano Andrés Rojas, fue un desfile de errores y decisiones que desbordaron los límites del error humano, revelando conductas sesgadas, con trato diferenciado para los dos equipos, comprometiendo directamente el resultado deportivo y la credibilidad de la competición", afirmaron.

"Las imágenes del partido son claras e indiscutibles, revelando la magnitud de los errores cometidos. Las faltas anuladas y las tarjetas amarillas desproporcionadas contra Flamengo revelan el desequilibrio en las decisiones arbitrales, que favorecen al equipo visitante", expresaron desde el club carioca en el comunicado.

A su vez, remarcaron que los errores fueron destacados por "la prensa nacional e internacional" y apuntaron al encargado del VAR. "También llamó la atención la omisión del árbitro de video, Nicolás Gallo (COL), y la no utilización del recurso del VAR en momentos en que el protocolo exigía su participación".

"Todos estos elementos dejan en evidencia una actuación desastrosa del equipo arbitral, algo que influyó directamente en el resultado de este partido y también comprometió la alineación del Flamengo para el juego decisivo en Argentina", acusaron los brasileños. Para cerrar, Flamengo le tiró un centro al mandamás del ente y exigió: "El club reafirma su confianza en la seriedad del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reconocido por su empeño en el desarrollo y en las buenas prácticas del fútbol en el continente. El Flamengo espera que se tomen medidas de inmediato para reparar, aunque sea parcialmente, el enorme daño causado por el arbitraje en este partido y preservar la legitimidad de la Libertadores".

