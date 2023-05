Scaloni contó qué quiere para el futuro de Messi

El técnico de Selección, instalado hace tiempo en su casa de Mallorca, España, priorizó la satisfacción del rosarino ante el interés de cualquier gigante del Viejo Continente: "El tema de su futuro lo maneja él. Ojalá sea feliz, siga siendo feliz más allá del club donde esté, que pueda ser feliz adentro de una cancha, que es lo importante. Porque en el después, ahora como estoy yo como ex jugador, nos gustaría estar adentro. Entonces, que disfrute hasta donde pueda".

Y agregó: "Para todos es una pérdida (en España), para el aficionado, para todo el mundo. Las otras ligas son buenas también. Es un jugador que mueve mucho, que todo el mundo es feliz viéndolo. No sé si va a volver a España, si va a seguir en Francia o si irá a otra liga, pero donde vaya la gente va a disfrutar".

A Messi le quedan solo cinco partidos en PSG, que lidera la Ligue 1 con cinco puntos de ventaja sobre Olympique de Marsella de Leonardo Balerdi. Ya eliminado de la Champions League, los próximos rivales del conjunto parisino son Troyes, Ajaccio, Auxerre, Estrasburgo y Clermont.

"Cualquier entrenador quisiera tenerlo, no hay dudas. Yo tengo la ventaja de que fui compañero, he jugado con él, contra él y lo dirijo ahora; sé todo lo que pueda dar. Y el que no lo conoce es obvio que lo quisiera entrenar", concluyó el técnico campeón del mundo en Qatar 2022.

Por su parte, desde la prensa española aseguraron que Barcelona debe ahorrar por lo menos 200 millones de euros para cumplir con el Fair Play Financiero y se encuentran por encima de su límite salarial por un amplio margen. Es por ello que se esperan grandes recortes en muchas áreas de la institución, incluido la venta de varias de sus figuras.

Se espera el cierre de Barça TV (el cual finalizará el próximo 30 de junio), baja en el presupuesto en otras áreas y también la llegada de nuevos ingresos producto de la financiación del Espai Barça. Todo esto se da para que el club pueda cumplir con la famosa regla del 40%: la cantidad que se podrán gastar en reforzar la plantilla de lo ahorrado con la venta de jugadores, beneficio por ventas y cesiones.