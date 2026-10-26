Scaloni podría convocar a Flores y Delgado a la Selección y Boca los perdería para las semifinales de la Copa Argentina

Los dos juveniles del Xeneize están en la consideración del entrenador nacional para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica. Si son citados, Rodolfo Arruebarren apodría perder a dos titulares para el cruce ante Banfield del 14 de noviembre, en una semana clave para las aspiraciones del equipo.

Milton Delgado y Leonel Flores podrían ser convocados a la Selección Argentina para jugar la última Fecha FIFA del año. Boca podría perderlos para la semifinal de la Copa Argentina.

Lionel Scaloni sigue de cerca el presente de Boca y analiza incluir a Leonel Flores y Milton Delgado en la próxima convocatoria de la Selección Argentina. La posibilidad representa un reconocimiento para dos de las jóvenes figuras del equipo de Rodolfo Arruabarrena, pero también amenaza con complicar la planificación del Xeneize de cara a uno de sus compromisos más importantes de la temporada: la semifinal de la Copa Argentina.

La última fecha FIFA del año contempla dos amistosos para el conjunto albiceleste. El primero será ante Uruguay, el viernes 13 de noviembre, en Buenos Aires, con La Bombonera como escenario previsto, mientras que el segundo se disputará el martes 17 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

En el medio de ambos encuentros, Boca deberá afrontar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield. El partido está programado para el sábado 14 de noviembre, a las 19, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Si Flores y Delgado son convocados y permanecen con el seleccionado durante toda la ventana internacional, Arruabarrena podría quedarse sin dos piezas importantes para un encuentro eliminatorio.

Flores cuenta con antecedentes recientes en la Selección mayor. El extremo ya estuvo en la consideración de Scaloni durante la última ventana internacional, cuando debutó frente a Bolivia en el Mario Alberto Kempes y sumó minutos en los siguientes compromisos ante Burkina Faso y Benín, disputados en el Monumental.

Su capacidad para cambiar el ritmo, desequilibrar por la banda derecha y generar peligro en el ataque despertó el interés del cuerpo técnico argentino. Su evolución en Boca lo mantiene como una alternativa para una convocatoria que también servirá para evaluar futbolistas de cara a los próximos desafíos internacionales.

Leonel Flores podrÍa ser uno de los cuatro jugadores que Boca podría perder para la semifinal de la Copa Argentina si es que Lionel Scaloni lo convoca al seleccionado para disputar la Fecha FIFA. X

El caso de Delgado es diferente. El volante central podría recibir su primera citación a la Selección mayor después de consolidarse en el mediocampo xeneize. Su despliegue, capacidad de recuperación y disciplina táctica lo convirtieron en un socio importante para Leandro Paredes, ausente por la sanción de diez partidos que recibió tras los incidentes en la final del Mundial, una decisión que la AFA busca reducir mediante una apelación.

Delgado también cuenta con recorrido en las selecciones juveniles argentinas. Fue subcampeón del Mundial Sub-20 y recibió el Balón de Bronce del torneo, antecedentes que refuerzan su perfil ante un cuerpo técnico que busca alternativas para el mediocampo.

La posibilidad de aportar dos futbolistas al seleccionado nacional representa una buena noticia para el club y para la proyección de sus juveniles. Sin embargo, la coincidencia entre el calendario internacional y la Copa Argentina obliga al cuerpo técnico a evaluar posibles variantes.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme está al tanto de la situación y deberá seguir de cerca la publicación de la lista definitiva. Si se concretan las convocatorias, Boca tendrá que reorganizar su equipo para un partido en el que estará en juego el acceso a la final de la Copa Argentina.

Además, el Xeneize podría sufrir otras bajas. El arquero Álvaro Montero fue reservado por Colombia, mientras que el delantero Miguel Merentiel aparece en la prelista de Uruguay. Sus respectivas citaciones todavía deben confirmarse, por lo que no está definido si estarán disponibles para el encuentro ante Banfield.

La situación plantea un desafío adicional para Arruabarrena, que podría afrontar una semifinal con varias ausencias en puestos sensibles. El calendario no ofrece demasiado margen: el partido ante Banfield se jugará entre los dos amistosos argentinos y apenas unos días antes del cierre de la ventana internacional.

A su vez, Boca deberá administrar sus compromisos internacionales, ya que tiene prevista la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro el 21 de noviembre, en Barranquilla, Colombia. Si los futbolistas permanecen afectados a sus selecciones hasta el 18 de noviembre, se incorporarían sobre el cierre de la preparación para esa definición.