Mundial 2026: el historial entre la Selección argentina y Egipto + Agregar ámbito en









El representativo nacional se mantiene invicto frente a la selección egipcia, que buscará cortar esa racha el próximo martes a las 13 horas.

Argentina tiene al frente a otro rival africano. @afaseleccion

Fue una jornada sufrida para la Selección argentina y Egipto, que se encontrarán en octavos de final del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni le ganó 3 a 2 a Cabo Verde y chocará nuevamente contra un equipo combinado. En este caso, los egipcios superaron en 16vos a Australia por penales.

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Los seleccionados de África vienen siendo la sensación del campeonato Mundial y, pese a que muchos terminaron su participación en 16vos de final, su combinación de estrategia y despliegue físico los convierte en rivales a temer. A la espera de la resolución de Colombia - Ghana, ya habían conseguido su pasaje a octavos Marruecos y Egipto.

Precisamente la selección egipcia es el próximo rival argentino, el martes 7 de julio a las 13 horas de la Argentina. El historial entre ambos equipos es escaso, con 4 partidos -considerando todas las categorías- entre ambos que terminaron todos en triunfo de la Argentina. Será el primer cruce de estas naciones en la Copa del Mundo.

Egipto llegó a las eliminatorias luego de quedar segundo en el Grupo G. En su debut, empató contra Bélgica 1 a 1, para luego conseguir su único triunfo en tiempo regular contra Nueva Zelanda con un contundente 3 a 1. Tras un empate 1 a 1 contra Irán, los 16vos lo cruzó contra Australia, contra quien empezó ganando. El empate australiano lo llevó a la instancia de penal, donde selló el pasaje a octavos. Su figura es el delantero Mohamed Salah, actualmente en el Liverpool inglés.

Egipto llegó a octavos de final superando a Australia. @Anpic4k El historial entre Argentina y Egipto El primer cruce histórico entre ambas selecciones ocurrió el 6 de junio de 1928 en los juegos Olímpicos de Amsterdan, en la instancia de semifinales. El juego terminó en goleada nacional por 6 a 0.

Tuvieron que pasar más de 70 años para el siguiente partido. Fue el 17 de junio del 2001 en el marco de la fase de grupos del Mundial Sub-20. Allí el triunfo argentino fue aún más abultado, por 7 a 1. En categoría mayores, por un amistoso Argentina le ganó 2 a 0 a Egipto el 26 de marzo de 2008 en el Estadio Internacional de El Cairo. Finalmente, hubo otro cruce en juegos Olímpicos. En este caso, en los de Tokio 2021, que contó con un gol de Facundo Medina, actualmente en el plantel argentino, para el triunfo 1 a 0 sobre Egipto.